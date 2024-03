"Egal, ob in Rosa oder nackt": Bundesliga-Rekordspieler mit heftiger Ansage an Nagelsmann

Frankfurt am Main - Karl-Heinz "Charly" Körbel (69) steht wie kein Zweiter für gelebte Vereinstreue. 602 Bundesliga-Partien - absoluter Rekord - allesamt im Dress der Frankfurter Eintracht . Die SGE-Legende, die auch für die Nationalmannschaft kickte, richtete ernste Worte in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und Co.

Der Umbruch in Sachen Spielerzugängen aus ganz anderen Güte-Regalen macht der Vereinsikone aber auch Sorge.

Befragt zu "seiner" Eintracht zeigte sich der Bundesliga-Rekordspieler über alle Maßen verzückt. So hatte kaum einer noch vor etwa acht Jahren ahnen können, dass man nach einer gerade noch überstandenen Relegation gegen den 1. FC Nürnberg derart fette Jahre folgen würden.

Ob auch der Titel bei der Heim-Europameisterschaft drin ist? Für den 69-Jährigen alles andere als abwegig. "Wir haben unglaublich tolle Einzelspieler. Wenn ein Führungsakteur wie Toni Kroos (34) die geführt bekommt und eine Einheit entsteht, dann ist der Titel möglich", so Körbel weiter.

Dabei spielte er vor allem auf die überaus kontroversen Meinungen zum neuen Auswärts-Dress der DFB-Elf an. Dennoch sieht Körbel in der aktuellen Nationalmannschaft viel Potenzial.

"Es ist egal, ob die Jungs in Rosa oder nackt spielen. Gut müssen sie spielen", flachste die Frankfurter Legende breit grinsend vor sich hin.

Im Rahmen des Frühjahrsempfangs der Adlerträger , der allem voran dem 125-jährigen Bestehen des Vereins gewidmet war, trat der "ewige Charly" zum Gespräch vor das TAG24-Mikrofon. Trotz des feierlich-fröhlichen Anlasses war er sich auch an jenem Abend nicht für eine klare Ansage zu schade.

Trikotfarbe? Für Körbel ist die nicht mehr als zweitrangig. © Daniel Karman/dpa

"Es gab hier auch schon welche, die haben den Adler auf Brust geküsst und drei Wochen später sind sie abgehauen", sagte er TAG24 weiter. Doch nicht nur bei seinem Verein, sondern auch Großen der Liga wie dem FC Bayern oder dem BVB sieht er die aktuelle Entwicklung mit hoher Spielerfluktuation als zweischneidige Entwicklung.

Umso wichtiger seien nicht nur Abende wie die große Jubiläumsfeier der SGE, die auch Neuankömmlingen verdeutlichen kann, wie wichtig und massiv der Klub in der Region verwurzelt sind. Auch Körbel selbst will alles in seiner Macht Stehende tun, um die Eintracht nicht nur als Wirtschaftskonzern, sondern als Lebensgefühl zu integrieren.

So engagiert er sich federführend für das Projekt "Eintracht in der Region", bei dem in steter Regelmäßigkeit Freundschaftsspiele der Eintracht-Legenden mit unterklassigen Vereinen aus der Umgebung auf die Beine gestellt werden.

Einen weiteren gut gemeinten Rat hatte Körbel abschließend dann aber doch noch für Nagelsmann. "Kevin Trapp gehört in die Top drei der DFB-Torhüter" - ob sich der Bundestrainer bis zum Kontinental-Turnier hiervon überzeugen lässt, muss die Zeit zeigen.