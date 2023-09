Einen Tag nach Sieg gegen Frankreich: Dieser DFB-Star verkündet Baby-Glück

Barcelona - Ben (3) streichelt Mama sanft über den Bauch und sagt dann: "Hallo Baby". Mit diesem zuckersüßen Video und tollen Schnappschüssen hat die Familie ter Stegen am späten Mittwochabend ein neues Familienmitglied angekündigt.

Mit Ehefrau Daniela (33) hat Marc-André ter Stegen schon Sohn Ben (3). © IMAGO / NurPhoto

Nationalmannschaft-Torwart Marc-André ter Stegen (31) und seine Frau Daniela (33) erwarten ein zweites Kind. Mit den Worten: "Our family is growing" (Unsere Familie wächst) lüftete das Traumpaar das bis dato gut gehütete Geheimnis auf Instagram.

Die Freude bei der Familie, die seit neun Jahren in Spanien lebt, weil der einstige Keeper von Borussia Mönchengladbach seit 2014 zwischen den Pfosten des FC Barcelona steht, ist natürlich riesengroß.

In der katalanischen Metropole erblickte Sohn Ben schon am 28. Dezember 2019 das Licht der Welt. Wie im Video zu sehen, ist auch er ganz begeistert davon, bald ein Geschwisterchen in den Armen halten zu können.

Ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird, verriet die Familie am Mittwoch noch nicht. Den Worten auf Instagram war ein Herz in grauer Farbe angefügt.