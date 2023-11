Ende der Misere: Voss-Tecklenburg nicht mehr Bundestrainerin!

Der DFB und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lösten nach langem Hin und Her den Vertrag der 55-Jährigen auf.

Frankfurt am Main - Der Deutsche Fußball-Bund hat den Vertrag mit der bisherigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) aufgelöst. Ihr Interimsnachfolger steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Martina Voss-Tecklenburg (55) wird nicht mehr an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft stehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Martina Voss-Tecklenburg wird nicht mehr als Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen zurückkehren. Die Zusammenarbeit mit der zuletzt pausierenden 55-Jährigen sei mit sofortiger Wirkung beendet, der Vertrag aufgelöst worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mit. In einem gemeinsamen Gespräch mit Voss-Tecklenburg am Freitag habe Einvernehmen bestanden, dass "das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt." Voss-Tecklenburg hatte die Nationalspielerinnen zuletzt beim blamablen WM-Vorrundenaus im Sommer betreut, danach hatte sie sich krankgemeldet und befand sich zuletzt im Erholungsurlaub.

"Ich bedanke mich im Namen des DFB und auch ganz persönlich bei Martina Voss-Tecklenburg für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62). "In dieser Zeit wurden im Bereich des Frauenfußballs wichtige Impulse gesetzt." Nationalmannschaft Mit viel Mühe: Deutschland besiegt Island und wahrt Olympia-Chance Das Treffen am Freitag habe in einer "vertrauensvollen Atmosphäre" stattgefunden, teilte der DFB weiter mit. Nach dpa-Informationen soll Voss-Tecklenburg dem Verband bei der Abfindung ihres Vertrags finanziell entgegengekommen sein - und so den Weg für eine schnelle Einigung freigemacht haben.

Martina Voss-Tecklenburgs Abwesenheit sorgte für mächtig Wirbel beim DFB

Horst Hrubesch (72) übernahm die DFB-Frauen in Abwesenheit von Martina Voss-Tecklenburg (72). © Brynjar Gunnarsson/dpa Nach Voss-Tecklenburgs krankheitsbedingtem Rückzug nach der WM hatte zunächst Co-Trainerin Britta Carlson (45) den Chefposten übernommen, ehe der Verband Anfang Oktober erneut Horst Hrubesch (72) als Interimstrainer installierte. Für Irritationen sorgte, dass Voss-Tecklenburg während ihres Erholungsurlaubs öffentlich Vorträge abseits des Fußballs gehalten hatte, statt die WM-Analyse voranzutreiben. "Es gibt mir ein paar Fragezeichen natürlich. Ich hätte mir da durchaus etwas anderes gewünscht. Dass man sagt: Ok, wir klären erstmal, was bei der WM passiert ist", hatte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (21) gesagt. Von den Spielerinnen machte sich öffentlich zuletzt keine mehr für eine Rückkehr der Bundestrainerin stark. Nationalmannschaft Manuel Neuer bei Heim-EM wieder Nummer 1? TV-Experte warnt Nagelsmann! Voss-Tecklenburg hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds 2018 als Nachfolgerin von Hrubesch übernommen. Bei der WM 2019 in Frankreich scheiterte sie mit dem deutschen Team im Viertelfinale an Schweden und verpasste damit auch die Olympia-Teilnahme. Bei der EM im vergangenen Jahr führte die frühere Nationalspielerin die DFB-Spielerinnen ins Endspiel. Dort unterlagen sie zwar Gastgeber England 1:2, doch in der Heimat löste das erfolgreiche Turnier eine Euphorie aus. Das erste Vorrunden-Aus bei einer WM in der Historie des Frauen-Nationalteams kam daher umso überraschender - doch die Aufarbeitung blieb aus. Kurz nach der WM hatte der DFB mitgeteilt, dass Voss-Tecklenburg krank sei und zunächst pausiere. Doch die Kommunikation verlief in den folgenden Wochen unglücklich. Der Eindruck entstand, dass der Verband vor allem über die öffentlichen Auftritte der Bundestrainerin während ihres Erholungsurlaubs überhaupt nicht im Bilde war. Eine weitere sportliche Zusammenarbeit, wie von Voss-Tecklenburg angestrebt, schien damit ausgeschlossen.

Nun steht die Mission Olympia-Qualifikation für die deutschen Frauen an