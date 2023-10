Bayern-Star Goretzka ist zurück im DFB-Team und übt direkt Kritik

Leon Goretzka (28, l.) vom FC Bayern München wurde vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) zurück ins DFB-Team berufen. © Christian Charisius/dpa

"Klar ist das extrem mit dieser Reise jetzt. Habe ich so auch noch nicht erlebt", sagte Goretzka nach dem lockeren 3:0-Erfolg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg am Sonntag bei DAZN, und weiter: "Was ich persönlich extrem schade finde, ist, dass das zweite Spiel um 2 Uhr nachts deutscher Zeit ist. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen."

Goretzka war bei den vergangenen Länderspielen vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick (58) nicht berücksichtigt worden, steht aber wieder im Kader.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) zeigte sich hingegen trotz der ungünstigen Reise mitten in der laufenden Saison sehr verständnisvoll: "Man muss im Ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich jetzt die besten Spieler. Es sind die wenigen Phasen, wo die Abstellungen möglich sind. Die Reise wurde entschieden mit Verantwortlichen aus der Bundesliga, mit den Vereinen."

Kontakt zu Nagelsmann habe er nicht gehabt, was allerdings auch in Ordnung sei.