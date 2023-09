Große Erleichterung nach DFB-Sieg: "Balsam für die Seele" für Team und Fans!

Thomas Müller (34, l.) und Serge Gnabry (28) hatten bei der Nationalmannschaft endlich wieder Grund zum Jubeln. © David Inderlied/dpa

Das sah auch Thomas Müller (34) so, der im Interview nach dem Spiel kaum sein eigenes Wort verstand. "Oh, hier ist es aber sehr laut", kommentierte der Torschütze zum 1:0 erfreut. "So muss es sein!"

Auch Torhüter Marc-André ter Stegen (31), der wieder einige starke Paraden zeigte, schlug in die gleiche Kerbe: "Es war Balsam für die Seele, sowohl für die Fans als auch für uns. Wir haben uns echt reingehauen, ich glaube, die Leute haben das gesehen."

Das DFB-Team und seine Fans: Zuletzt hatten sie sich immer mehr entfremdet.

Zahlreiche schwache Auftritte, die beinahe an Arbeitsverweigerung grenzten, sorgten ohnehin für Unmut, die Amazon-Doku zur Katar-WM brachte dem DFB ordentlich Spott ein. Gegen Japan hagelte es Pfiffe von den Rängen.