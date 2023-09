Pfiffe und Zwischenrufe bei der Nationalelf: Die Stimmung im Land dreht sich!

Diese bittere, wie ehrliche Erkenntnis tut jedem deutschen Fußballfan zutiefst im Herzen weh - und sorgte dafür, dass die Lethargie der vergangenen Monate rund um die Nationalelf am Samstagabend in Unmut umschlug.

Bundestrainer Hansi Flick wirkte nach dem Spiel im Interview bei RTL hilflos: "Wir haben aktuell nicht die Mittel, um so eine kompakte Defensive zu überspielen, Torchancen rauszuspielen [...] wir waren heute nicht in der Verfassung, diese Mannschaft zu schlagen." Ist die deutsche Fußballnation jetzt tatsächlich drei Tore schlechter als Japan?

Denn obwohl die beiden Wirkungstreffer erst in der 90. Minute plus fielen und einem krassen individuellen Fehler sowie einer kollektiven Arbeitsverweigerung entstammten, wären sie auch viel früher möglich gewesen. Torhüter Marc-André ter Stegen (31) verhinderte zuvor Schlimmeres.

Der Standort Wolfsburg ist trotz jahrzehntelangen Bestehens alles andere als eine Hochburg oder als Mekka der Fußballfans bekannt. Doch selbst in der beschaulichen Autostadt regte sich während und nach dem Länderspiel der deutschen Nationalelf am Samstagabend Unmut.

Bundestrainer Hansi Flick (58, M.) musste sich nach dem Spiel im TV-Interview mit Moderator Florian König (55, l.) Experte Lothar Matthäus (62, r.) erklären. © Christian Charisius/dpa

Das Gefühl der heillosen Überforderung und Unterlegenheit ist im gestrigen Ausmaß ein unbekanntes, schmerzhaftes. Und Bundestrainer Hansi Flick findet offenbar nicht mehr die richtigen Knöpfe, um dem Team Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln.

RTL-Experte Lothar Matthäus (62) unkte: "Irgendwas ist da vorgefallen, irgendwas ist da passiert. Ich glaube, dass das Zwischenmenschliche auch nicht so ist, wie es nach Außen getragen wird."

Indizien liefert die am Freitag erschienene DFB-Doku über das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Flick traf falsche taktische wie personelle Entscheidungen und verlor mit einem Film über Graugänse Teile des Teams emotional.

Außerdem gewährte die Amazon-Doku Einblicke in das Binnenklima der Mannschaft, zeigt einen verstimmten Bundestrainer und einen ihm widersprechenden Joshua Kimmich (28). Dieser vermittelte auch am Samstagabend in den TV-Interviews alles andere, als dass er an den Bundestrainer glauben würde.

Lothar Matthäus noch einmal: "Ich weiß ja auch, was in den letzten Monaten schon gelaufen ist beim DFB. Da haben nicht mehr viele hinter Hansi Flick gestanden. Rudi Völler ja. Aber ob man ihn jetzt noch halten kann? Das bezweifle ich."

Am Sonntagvormittag leitet Flick wie geplant das öffentliche Training der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Gelände des VfL Wolfsburg.