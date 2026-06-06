06.06.2026 23:02 Härtetest bestanden! Deutschland stimmt sich mit knappem Sieg auf WM ein

Härtetest-Sieg gegen die USA! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem Sieg in die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Von Ivan Simovic

Chicago (Illinois/USA) - Generalprobe geglückt: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem Sieg in die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Im letzten Test vor dem Turnier-Start setzte sich das DFB-Auswahl am Samstagabend gegen Co-Gastgeber USA in Chicago mit 2:1 (1:1) durch. Durch den Blitz-Treffer von Kai Havertz (2. Minute) legte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei einen perfekten Start hin, ließ dann allerdings mit zunehmender Spieldauer nach, sodass die US-Amerikaner zu Chancen kamen und durch das traumhafte Volleytor von Antonee Robinson (37.) noch vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich kamen. Nach der Halbzeit fand man dann aber wieder in die Partie zurück, sicherte sich durch Leroy Sane (57.) am Ende den knappen Erfolg. TAG24 berichtete für Euch im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

23.02 Uhr: DFB-Coach zur Leistung von Leroy Sane

"Er ist sehr beliebt, und am Ende liegt es immer an ihm, wie er im Mannschaftskreis aufgenommen wird. Er ist ein super feiner Kerl. Er muss einfach immer an die Grenze gehen und hat heute ein gutes Spiel gemacht."

22.55 Uhr: Bundestrainer Nagelsmann über den letzten WM-Test

"Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase wieder, die ersten 15 Minuten waren mal wieder sehr, sehr gut, da müssen wir einfach mal ein Tor daraus machen aus so einer Überlegenheit. Dann wurde es offener [...]. Ja, insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben jetzt zweimal in Folge gewonnen, das muss man auch erst mal schaffen."

22.45 Uhr: DFB-Torschütze Havertz im RTL-Interview

"Ich glaube, die zweite Halbzeit war nochmal besser auf jeden Fall. Ich glaube, wir können froh sein, gehen mit Selbstbewusstsein jetzt ins erste Gruppenspiel und haben uns gut vorbereitet."

22.36 Uhr: Abpfiff! Deutschland bezwingt die USA mit 2:1

Schluss, Aus. Das DFB-Team schlägt im letzten Test vor der WM Co-Gastgeber USA knapp mit 2:1 (1:1). Endergebnis: USA - Deutschland 1:2 (1:1) Torschützen: Kai Havertz 0:1 (2. Minute), Antonee Robinson 1:1 (37. Minute), Leroy Sane 1:2 (57. Minute)

90.+3: David Raum wird an der Seitenlinie per Grätsche böse zu Fall gebracht, es entsteht kurz eine Rudelbildung, die sich aber schnell wieder beruhigt. Foul-Verursacher Weah, Scally und Schlotterbeck sehen Gelb.

90.+1: Ganze sechs Minuten gibt es hier noch an Nachschlag.

86. Minute: Die US-Amerikaner erhöhen jetzt das Tempo und drängen auf das 2:2, doch wirklich gefährlich werden sie dabei nicht.

83. Minute: Kaum eingewechselt, macht Amiri direkt auf sich aufmerksam und verpasst mit einem Distanzschuss nur knapp das Tor. Eng war's.

81. Minute: Doch damit nicht genug, denn mit Amiri, Goretzka, Stiller und Beier kommen vier weitere DFB-Akteure neu in die Partie. Wirtz, Palvlovic, Nmecha sowie Musiala dürfen dafür vom Feld.

77. Minute: Von der Strafraumkante zieht Reyna mal ab, testet Baumann. Der DFB-Schlussmann ist aber da, pariert locker.

74. Minute: US-Coach Pochettino wechselt erneut. Tillman, Balogun und Dest machen Platz für Arfsten, Scally sowie Pepi.

72. Minute: Jetzt ist auch Leweling dran, der VfB-Star ersetzt Sane.

70. Minute: Zweite Trinkpause der Partie, Zeit zum Durchatmen.

69. Minute: Raum foult Tillman im Mittelfeld, sieht dafür von Schiri Maza die erste Gelbe Karte des Spiels.

66. Minute: Pavlovic zieht aus der Distanz ab, doch auch diesmal fliegt das Leder ein ganzes Stück am Kasten vorbei.

63. Minute: Auch die US-Amerikaner bringen frische Kräfte. Ream, Pulisic, Robinson und McKennie verlassen den Platz, für sie kommen Reyna, Trusty, McKenzie und Berhalter neu in die Partie.

60. Minute: Dreifach-Wechsel beim DFB-Team! Undav, Anton und Raum kommen für 1:0-Torschütze Havertz, Kapitän Kimmich und Brown.

57. Minute: Sane bringt DFB-Team erneut in Führung

Tor für Deutschland! Havertz bekommt im Sechzehner den Ball, hebt den Kopf und findet links Sane, der direkt abzieht und den Ball flach ins linke Eck setzt. So wird's gemacht.

Leroy Sane (30, M.) wird nach seinem 2:1 von den Teamkollegen gefeiert. © Federico Gambarini/dpa

54. Minute: Kurz vor dem eigenen Strafraum kommt Pulisic zu spät gegen Kimmich, bringt ihn zu Fall. Sane schießt den daraus resultierenden Freistoß anschließend weit, weit über den US-Kasten.

52. Minute: Sanes Schussversuch aus rund 22 Metern halbrechter Position bleibt in der US-Defensive hängen.

50. Minute: XXL-Chance für die USA

Pulisic kommt nach einem Pass in der Box gleich zweimal zum Schuss, doch Baumann pariert beide Male stark. Allerdings lag zuvor eine Abseitsstellung vor, ein möglicher Treffer hätte daher ohnehin nicht gezählt.

47. Minute: Beide Teams sind ohne personelle Änderungen in die zweite Halbzeit gestartet.

46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's! Die Deutschen spielen nun von links nach rechts.

21.26 Uhr: Halbzeit in Chicago

Die ersten 45 Minuten sind vorüber, mit einem 1:1 gehen beide Teams in die Pause. Das DFB-Team legte einen druckvollen Start hin, traf durch Havertz' Blitz-Treffer früh zum 1:0. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr ließ die Nagelsmann-Elf nach, wodurch die US-Amerikaner besser ins Spiel fanden, zu Chancen kamen und dank Robinson den traumhaften 1:1-Ausgleich erzielten.

45.+2: Erneut taucht Pulisic gefährlich vor dem DFB-Sechzehner auf, will abschließen, doch Tah passt auf und klärt ins Aus.

45.+1: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann hier noch obendrauf.

42. Minute: Pulisic tanzt sich in die Box, vernascht Schlotterbeck mit einer Finte und zieht ab, doch Tah ist zur Stelle und klärt in allerhöchster Not zur Ecke, die nichts einbringt.

40. Minute: Kimmich spielt halbrechts einen Steckpass auf den in die Box laufenden Havertz. Der Arsenal-Star steht allerdings im Abseits, die Fahne geht hoch.

37. Minute: Robinson trifft traumhaft zum Ausgleich

Tor für die USA! Nach der geklärten Ecke von Tah fasst sich Robinson aus der zweiten Reihe ein Herz, zieht volley ab und jagt den Ball unhaltbar ins DFB-Gehäuse. Traumtor-Alarm!

Wow! Antonee Robinson (28) trifft wunderschön zum 1:1. © Christian Charisius/dpa

35. Minute: Pavlovic hält aus der Distanz mal drauf, doch US-Keeper Freese hält den Ball problemlos fest.

Deutschlands Felix Nmecha (25, links) kämpft im Luftduell mit Weston McKennie (27) um den Ball. © Christian Charisius/dpa

33. Minute: Nach etwas mehr als einer halben gespielten Stunde ist die Partie, abgesehen vom Tor und dem vermeintlichen 2:0-Treffer in der Anfangsphase, bisher recht chancenarm.

30. Minute: Musiala zieht in Richtung des gegnerischen Sechzehners, kommt aber nicht durch.

28. Minute: Halbrechts zieht Sane das Tempo an und flitzt zum US-Strafraum, doch gegen Kapitän Ream ist Schluss - und die Kugel weg.

27. Minute: McKennie setzt in Höhe der Mittellinie gegen Brown zur Grätsche an, trifft Spieler und Ball. Der Eintracht-Kicker geht zu Boden, steht aber wieder und macht weiter.

25. Minute: Weiter geht's, das Spiel läuft wieder.

22. Minute: Der Schiri unterbricht die Partie zur Trinkpause, die Akteure bekommen kurz Zeit zum Durchschnaufen.

20. Minute: Auf der anderen Seite bringt Sane eine Flanke von der rechten Strafraumkante in die Mitte, doch Havertz kommt nicht ran. Schade.

17. Minute: Nach etwas über einer Viertelstunde zeigen sich nun auch die US-Amerikaner offensiver, suchen mit munterem Passspiel den Weg in die deutsche Box, doch die DFB-Abwehr steht sicher.

14. Minute: Auf links versucht Robinson sein Glück im Dribbling gegen Kimmich, doch der DFB-Kapitän hält dagegen und klärt zur Ecke, die keine Gefahr bringt.

12. Minute: Balogun kommt links durch, zieht die Flanke scharf in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer.

9. Minute: US-Akteur Pulisic findet Dest mit einem hohen Ball, hebelt damit das deutsche Pressing aus, doch die DFB-Defensive ist aufmerksam und kann klären.

7. Minute: Das DFB-Team bestimmt von Beginn an das Spiel, die US-Boys verteidigen tief und haben bislang noch keinen richtigen Zugriff.

5. Minute: Kimmich schickt Sane rechts auf die Reise. Der erreicht den Ball hinter der Grundlinie und spielt ihn in die Mitte, wo Havertz zum 2:0 trifft. Allerdings zählt der Treffer nicht, da der Ball zuvor im Aus war.

2. Minute: Perfekter DFB-Start gegen die USA

Tor für Deutschland! Kimmich bringt den Freistoß aus dem Halbfeld in die Box, Havertz stiehlt sich allen davon, steigt hoch und köpft zum 1:0 ein. So einfach kann Fußball sein.

Das DFB-Team bejubelt Havertz' Treffer zum frühen 1:0. © Federico Gambarini/dpa

1. Minute: Anpfiff in Chicago!

Vorhang auf! Das Spiel läuft.

Vor Anpfiff: Nach der US-Nationalhymne wird ein XXL-Feuerwerk gezündet, anschließend fliegen Militärjets über das Stadion. Sachen gibt's.

Vor Anpfiff: Der Anpfiff lässt noch auf sich warten, da der Stadionsprecher die US-Kicker nacheinander lautstark den Zuschauern im Soldier Field präsentiert. Und das dauert.

Vor Anpfiff: Doch bevor das Spiel beginnt, erklingen erst einmal die Nationalhymnen.

Vor Anpfiff: Raus da! Angeführt vom chilenischen Schiedsrichter Piero Maza betreten die Spieler nun das Grün.

Vor Anpfiff: Die Akteure sammeln sich im Tunnel, gleich geht es raus auf den Platz.