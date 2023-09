Hansi Flick gefeuert! Historisches DFB-Beben nach Japan-Debakel

Wolfsburg/Frankfurt am Main - Es schien bereits unausweichlich, jetzt ist es offiziell! Hansi Flick (58) ist nach einer Krisensitzung als erster Bundestrainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft entlassen worden.

Hansi Flick (58) am Sonntag beim Regenerationstraining der Nationalmannschaft nach dem Japan-Schock. © Swen Pförtner/dpa

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag in einer Mitteilung bekannt.

"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit, sagte Präsident Bernd Neuendorf (62).

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der deutlichen 1:4-Pleite der DFB-Auswahl am Samstagabend gegen Japan.

Erneut hatten sich die Adlerträger, die nunmehr seit fünf Testspielen (vier Niederlagen, ein Remis) nicht mehr gewinnen konnten, zum Teil desolat präsentiert. Der letzte Sieg war Flick im März beim 2:0-Erfolg gegen Peru gelungen.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schaffte es der 58-jährige Übungsleiter damit nicht, das Ruder mit dem Blick auf die bevorstehende Heim-EM im kommenden Jahr herumzureißen.

Von den Zuschauern in Wolfsburg wurde das Debakel gegen Japan mit lauten Pfiffen beantwortet, der Druck auf den früheren Bayern-Coach stieg schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter an.