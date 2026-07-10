Heftige Vorwürfe gegen Neuer: Wollte er DFB-Konkurrenten aus dem Team schmeißen?
USA - Dass beim frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in den USA nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschte, sickerte in den vergangenen Wochen zur Genüge durch. Jetzt sorgt ein Bericht für Aufsehen, demzufolge Torwarttrainer Andreas Kronenberg (51) kurz vor Turnierbeginn sogar hinschmeißen wollte - wegen der Rückkehr von Manuel Neuer (40). Und das ist nicht der einzige Wirbel, in den der Keeper verstrickt sein soll.
Dem Portal ran zufolge sei das Last-Minute-Comeback nämlich ein Alleingang von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gewesen, weshalb Kronenberg sein Wort an Oliver Baumann (36) brechen musste, dass dieser als Nummer eins zur WM reist.
Das sorgte demnach für interne Verwerfungen, die beinahe im Rücktritt des Torwarttrainers endete.
Doch damit nicht genug: Neuer soll zudem von Nagelsmann verlangt haben, dass dieser Alexander Nübel (29), durch die Rückkehr des Weltmeisters von 2014 von der Nummer zwei zur Nummer drei degradiert, sogar komplett aus dem Kader rasiert wie bereits kurz vor der EM 2024! Auch damals soll Neuer laut ran bereits involviert gewesen sein.
Stattdessen wollte der 40-Jährige in den USA wohl lieber Jonas Urbig (22) dabeihaben, seinen designierten Nachfolger zwischen den Bayern-Pfosten.
Am Ende einigten sich die Parteien auf den "Kompromiss", dass Nübel weiterhin als Nummer drei im Kader steht, Jonas Urbig aber zumindest als Trainingstorhüter mitreist.
Zwischen Manuel Neuer und Alexander Nübel kriselt es schon länger
Dass die Chemie zwischen Neuer und Nübel nicht stimmt, ist nichts Neues, schon Lothar Matthäus (65) wunderte sich kurz vor Turnierbeginn darüber, dass Nagelsmann beide nominierte, da so Unruhe im Team vorprogrammiert sei. Doch ob der Bayern-Keeper wirklich so weit gehen würde?
Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, ist nicht öffentlich bekannt. Als Nübel 2020 zu den Bayern wechselte, hatte er jedoch vom damaligen Sportchef Hasan Salihamidžić (49) feste Einsätze zugesichert bekommen.
Davon wollten aber weder Neuer noch der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick (61) etwas wissen, auch sechs Jahre später steht der Torwart-Veteran noch immer im Kasten der Münchner, während Nübel die letzten fünf Jahre als Leihspieler beim AS Monaco und dem VfB Stuttgart verbrachte.
Nach Neuers erneutem Rücktritt aus der Nationalmannschaft müssen die beiden aber nun endgültig nichts mehr miteinander zu tun haben: Nübel wechselte am Donnerstag fest zu Besiktas Istanbul.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa