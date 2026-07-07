07.07.2026 09:07 "Patriotismus-Abschlag": DFB-Vize Watzke macht Druck auf Red Bull und Jürgen Klopp

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat den Poker um Jürgen Klopp als Bundestrainer in einem Interview eröffnet und Druck auf Red Bull gemacht.

Von Florian Mentele

Frankfurt am Main - Julian Nagelsmann (38) ist deutsche Fußballgeschichte, mit Jürgen Klopp (59) steht sein Nachfolger als Bundestrainer schon bereit. Allerdings ist der Deal noch nicht in völlig trockenen Tüchern. Dem DFB ist aber offenbar sehr bewusst, dass man viele Fans der Nationalelf mit einer anderen Lösung bereits jetzt enttäuschen würde.

Hans-Joachim Watzke (67) hat den Poker um Jürgen Klopp eröffnet. © David Inderlied/dpa Daher hat Vize-Präsident Hans-Joachim Watzke (67) in einem Interview mit dem ZDF ordentlich Druck auf Red Bull und den Ex-Liverpooler selbst ausgeübt. "Welches Unternehmen will denn auf seiner Image-Fahne stehen haben: 'Ich habe das Engagement von Jürgen Klopp verhindert'? Das wäre auch nicht unbedingt vorteilhaft", erklärte der 67-Jährige nicht nur im Hinblick auf bevorstehende Verhandlungen mit dem Getränkekonzern, sondern auch bezüglich anderer Sponsoren, bei denen "Kloppo" unter Vertrag steht. Zu dem Problem, dass der frühere BVB-Coach aktuell noch bei Red Bull als Global Sports Director angestellt ist, gesellt sich der finanzielle Rahmen. Dabei erhofft sich Watzke jedoch auch ein Entgegenkommen von Klopp selbst. Deutsche Nationalmannschaft Felix Magath zerlegt Nationalmannschaft nach WM-Aus und rüffelt Bundestrainer "Wir haben natürlich unsere Schmerzgrenze, das ist völlig klar. Aber wir haben Jürgen Nagelsmann auch nicht mit Erdnüssen bezahlt", so der DFL-Boss. "Allerdings erwarten wir auch einen leichten Patriotismus-Abschlag von Jürgen. Ich weiß aber, dass Jürgen Deutschland wirklich liebt."

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