07.07.2026 13:10 Trikot-Leak! Glänzt hier das letzte Adidas-Shirt des DFB-Teams vor dem Nike-Wechsel?

Im Internet sind Bilder eines Trikots aufgetaucht, bei dem es sich um ein neues Ausweichtrikot der deutschen Nationalmannschaft handeln soll.

Von Florian Mentele

Frankfurt am Main - Abschied in Schwarz? Die Zeit von DFB-Ausrüster Adidas neigt sich dem Ende entgegen, ab 2027 wird die deutsche Nationalmannschaft vom US-Unternehmen Nike eingekleidet. Jetzt kursiert allerdings noch einmal ein Shirt mit den drei Streifen im Netz - ist es das letzte Exemplar der Traditionsmarke aus Herzogenaurach?

Neues Trikot für Deniz Undav (29) und das DFB-Team? Im Netz wurde ein angebliches Ausweichshirt geleakt. © Christian Charisius/dpa Das in Trikot-Fragen für gewöhnlich gut informierte Portal "Footy Headlines" hat am Montag einige Bilder des angeblichen DFB-Zwirns im Netz geteilt. Zu sehen ist ein schwarzes Leibchen mit weißen und goldenen Akzenten, V-Ausschnitt und dem Adidas-Originals-Logo, dem sogenannten "Trefoil". Außerdem trägt der Stoff das alte DFB-Emblem, das in den Jahren 1978 bis 1996 zum Einsatz kam. Der Retro-Look soll auch bei möglichen Fanartikeln Verwendung finden. Demnach handelt es sich um das neue Ausweichtrikot der Nationalelf, das in der zweiten Jahreshälfte 2026 offiziell an den Start gehen soll. Die Mannschaft könnte es also in der Nations League einweihen, wo sie am 24. September auf die Niederlande trifft - dann eventuell schon mit Jürgen Klopp (59) als neuem Nationaltrainer. Deutsche Nationalmannschaft Er verschoss den letzten deutschen Elfmeter: Jetzt bricht Tah sein Schweigen Offiziell bestätigen wollte der Sportartikelhersteller das Design aber noch nicht. "Adidas beteiligt sich grundsätzlich nicht an Gerüchten oder Spekulationen", erklärte Pressesprecher Oliver Brüggen gegenüber TAG24.

Fotos des angeblichen neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft auf X

Ab 2027 übernimmt Nike von Adidas