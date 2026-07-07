Trikot-Leak! Glänzt hier das letzte Adidas-Shirt des DFB-Teams vor dem Nike-Wechsel?
Frankfurt am Main - Abschied in Schwarz? Die Zeit von DFB-Ausrüster Adidas neigt sich dem Ende entgegen, ab 2027 wird die deutsche Nationalmannschaft vom US-Unternehmen Nike eingekleidet. Jetzt kursiert allerdings noch einmal ein Shirt mit den drei Streifen im Netz - ist es das letzte Exemplar der Traditionsmarke aus Herzogenaurach?
Das in Trikot-Fragen für gewöhnlich gut informierte Portal "Footy Headlines" hat am Montag einige Bilder des angeblichen DFB-Zwirns im Netz geteilt.
Zu sehen ist ein schwarzes Leibchen mit weißen und goldenen Akzenten, V-Ausschnitt und dem Adidas-Originals-Logo, dem sogenannten "Trefoil". Außerdem trägt der Stoff das alte DFB-Emblem, das in den Jahren 1978 bis 1996 zum Einsatz kam. Der Retro-Look soll auch bei möglichen Fanartikeln Verwendung finden.
Demnach handelt es sich um das neue Ausweichtrikot der Nationalelf, das in der zweiten Jahreshälfte 2026 offiziell an den Start gehen soll. Die Mannschaft könnte es also in der Nations League einweihen, wo sie am 24. September auf die Niederlande trifft - dann eventuell schon mit Jürgen Klopp (59) als neuem Nationaltrainer.
Offiziell bestätigen wollte der Sportartikelhersteller das Design aber noch nicht. "Adidas beteiligt sich grundsätzlich nicht an Gerüchten oder Spekulationen", erklärte Pressesprecher Oliver Brüggen gegenüber TAG24.
Fotos des angeblichen neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft auf X
Ab 2027 übernimmt Nike von Adidas
Sollte sich der Leak jedoch bewahrheiten, dann wird das Modell höchstwahrscheinlich zum vorletzten oder letzten Adidas-Trikot der DFB-Elf auf unabsehbare Zeit. Eine entsprechende TAG24-Nachfrage, wie viele neue Shirts mit den drei Streifen bis Ablauf des Ausrüstervertrags noch rauskommen, ließ das Unternehmen unbeantwortet.
Sicher ist nur: Ab 2027 übernimmt Nike nach rund 70 Jahren von Adidas. Bereits 1954 saß Firmengründer Adolf Dassler als Zeugwart neben Bundestrainer Sepp Herberger auf der Wunder-Bank von Bern, seitdem hatte die Nationalmannschaft keinen anderen Ausrüster.
Auf Abschiedstournee lieferte die deutsche Firma noch einmal mehrere Kassenschlager. Das pink-lila Auswärtstrikot zur Heim-EM 2024 soll eines der meistverkauften Deutschlandtrikots überhaupt sein, auch das Retro-Shirt zum 125-jährigen Jubiläum löste einen Ansturm auf die Shops aus.
Die aktuellen Jerseys zur WM 2026 wurden zudem bereits bis Ende Juni mehr als drei Millionen Mal verkauft und damit dreimal so häufig wie zuvor bei der WM 2022 in Katar, wie vor wenigen Wochen aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorging.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa, Screenshot/X/KamilBerberler