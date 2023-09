Heute erscheint brisante DFB-Doku! Matthäus kritisiert den Zeitpunkt: "typisch DFB"

Fußball-Ikone Lothar Matthäus stört der Zeitpunkt der Veröffentlichung der DFB-Doku zur WM 2022 in Katar kurz vor dem samstäglichen Testspiel gegen Japan.

Köln - Ab heutigem Freitag ist die neue Doku zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar 2022 zu sehen - Amazon-Prime-Nutzer können in den Genuss des Vierteilers der Serie "All or Nothing" kommen. Lothar Matthäus (62) stört indes der Zeitpunkt der Veröffentlichung des brisanten Films - am Samstag testet das krisengeschüttelte Flick-Team gegen Japan (20.45/RTL).

Fußball-Ikone Lothar Matthäus (62) hält den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Doku für alles andere als optimal. © INA FASSBENDER / AFP Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Hansi Flick weiterhin für den richtigen Bundestrainer und hat Vertrauen in dessen Arbeit eingefordert. "Man muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen. In der Nationalmannschaft müssen wir das richtige System, das richtige Miteinander finden, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht, sondern dass die Abstimmung und Balance stimmen", sagte Matthäus der Mediengruppe Münchner Merkur tz.

Dafür sei Flick verantwortlich: "Er hat beim FC Bayern eindrucksvoll bewiesen, dass er das kann. Ich bin auch überzeugt davon, dass er das bei der Nationalmannschaft hinbekommt. Man muss ihn in Ruhe arbeiten lassen und sollte ihn unterstützen." Nationalmannschaft Sie standen einfach vor der Tür! Doping-Jäger nehmen Blut und Urin von DFB-Stars Flick kämpfe, so Matthäus: "Er weiß, was er für hohe Spielerqualität er hat. Er weiß, was er will – jetzt noch mehr als noch vor drei, vier Monaten."

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft testet am Samstag gegen Japan