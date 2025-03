Deutschland gegen Italien live: Wieder Blitzstart - Joker beschert DFB-Team den Ausgleich!

Nations-League-Viertelfinale live: Deutschland kämpft in Mailand gegen Italien ums Halbfinale.

Von Aliena Rein

Mailand (Italien) - Es ist wieder Länderspiel-Zeit! Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Italien will die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr) die Weichen in Richtung Nations-League-Halbfinale stellen.

Aktueller Spielstand:

Italien - Deutschland 1:1 Tore: 1:0 Tonali (9. Minute), 1:1 Kleindienst (49. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

56. Minute: Möglichkeit für Italien, Udogie kommt aus spitzem Winkel zum Kopfball. Er trifft aber Kimmich anstatt das Tor, das bringt zumindest eine Ecke ein.

55. Minute: Jetzt sieht auch der erste Deutsche Gelb, Nadiem Amiri hält Calafiori im Mittelfeld fest.

53. Minute: Es gibt die inzwischen siebte Ecke für das DFB-Team, ein Abschluss kommt dabei aber nicht herum.

52. Minute: Zum ersten Mal zückt Letexier die Gelbe Karte, Rovella wird für ein Foul an Goretzka verwarnt.

Deutschland gleicht direkt nach dem Wiederanpfiff aus!

49. Minute: TOOOOR für Deutschland! Tim Kleindienst ist in bester Joker-Manier sofort zur Stelle und verlängert eine Hereingabe von Joshua Kimmich per Kopf ins Netz.

Tim Kleindienst (M.) trifft nur drei Minuten nach seiner Einwechslung. © Marco BERTORELLO / AFP

47. Minute: Erneut gehört die erste Gelegenheit Italien, dieses Mal aber ohne Folgen. Rüdiger kann die Hereingabe von Calafiori unterbinden.

Die zweite Hälfte läuft! Schafft Deutschland das Comeback?

46. Minute: Das Spiel läuft wieder! Ein nicht gerade zufrieden dreinblickender Julian Nagelsmann schickt zwei neue Akteure auf den Platz: Tim Kleindienst kommt für Jonathan Burkardt, Nico Schlotterbeck für David Raum. Italien kommt unverändert aus der Kabine.

Halbzeit: Bisher sehen wir hier ein absolut unterhaltsames Spiel, in dem Deutschland zwar mehr Spielanteile hat, Italien aber mit gefährlichen Nadelstichen immer wieder die DFB-Abwehr überwindet und so nicht unverdient in Führung liegt. Das Team von Julian Nagelsmann muss definitiv mehr aus den eigenen Möglichkeiten machen, um das Spiel noch zu drehen.

Deutschland liegt zur Pause gegen Italien hinten

Halbzeit: Und dann bittet Letexier zum Pausentee! Italien geht mit der Führung im Rücken in die Kabine.

45.+2: Sowohl Groß als auch Musiala wollen von links in den italienischen Strafraum eindringen und werden umgehend geblockt.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es obendrauf in diesem bisher wirklich unterhaltsamen Spiel.

44. Minute: Nach einer Kimmich-Ecke wird's wieder gefährlich! Der Kapitän bringt das Leder perfekt in die Fünfmeterraum, wo allerdings Groß und Donnarumma auf einem Fleck stehen. Der Italien-Keeper geht ohne große Berührung zu Boden, Letexier pfeift trotzdem ab. Glück für die Gastgeber.

43. Minute: Den fälligen Freistoß tritt dieses Mal Nadiem Amiri. Sein direkter Versuch segelt nur knapp über die Latte.

41. Minute: Musiala bekommt einen Tritt ab, Nagelsmann würde dafür gerne Gelb sehen. Letexier behält den Karton aber vorerst in der Tasche.

40. Minute: Eine Ecke landet mitten im Getümmel im italienischen Sechzehner, im Chaos kann Italien aber klären.

Gianlugi Donnarumma faustet den Ball vor dem heranrauschenden Antonio Rüdiger weg. © Federico Gambarini/dpa

39. Minute: Jetzt mal wieder Deutschland! Amiri bedient Burkardt, in höchster Not kann Di Lorenzo klären.

38. Minute: Kimmich nimmt einen Rempler dankend an und bekommt den Freistoß rechts vom Sechzehner. Große Gefahr strahlt dieser aber nicht aus.

35. Minute: David Raum ist auf der linken Abwehrseite etwas überfordert. Um dieses Mal Politano am nächsten Durchmarsch zu hindern, zückt er das taktische Foul und hat Glück, dass er keine Gelbe Karte sieht.

Italien drängt auf den zweiten Treffer

32. Minute: Italien dreht plötzlich wieder auf! Wieder ist es Kean, der über die rechte Seite das Spiel schnell macht, die deutsche Verteidigung vertraute ein bisschen zu sehr auf die Abseitsfalle. Aus spitzem Winkel kommt er zum Abschluss, Baumann kann zur Ecke klären.

31. Minute: Tah wirft sich in eine Hereingabe von links und klärt so, bevor Kean an den Ball kommt.

30. Minute: Und der ist brandgefährlich! Über Umwege landet der Ball in der zweiten Reihe bei Torschütze Tonali, der es direkt versucht. Baumann kann seinen strammen Schuss nach vorne prallen lassen, dann wird der Ball weggeschlagen.

29. Minute: Italien kommt über die rechte Seite nach längerer Zeit mal wieder nach vorne, Jonathan Tah zupft aber ein bisschen zu doll an Kean. Freistoß für die Gastgeber.

28. Minute: Kimmich tritt den nächsten Eckball, Musiala trifft das Leder aber nicht richtig. Donnarumma ist zur Stelle.

25. Minute: Es gibt Ecke für Deutschland, Burkhardt kommt zum Abschluss. Seine Direktabnahme bleibt aber hängen.

23. Minute: Das deutsche Spiel wird gefährlicher! Zwei Flanken von Rüdiger und Kimmich direkt hintereinander bekommt die italienische Verteidigung nur mit Mühe geklärt. Weil Tonali sitzen bleibt, wird das Spiel kurz unterbrochen.

22. Minute: Raum unterbindet einen schnellen Konter, dadurch kann sich die deutsche Defensive sortieren. Eine Hereingabe von rechts köpft Rüdiger aus der Gefahrenzone.

20. Minute: Nächste gute Gelegenheit für Goretzka! Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld bekommt Di Lorenzo zwar aus dem Strafraum herausbefördert, allerdings direkt vor die Füße des deutschen Rückkehrers. Dieser zieht direkt ab, allerdings zu zentral, sodass Donnarumma die Kugel festhalten kann.

17. Minute: Ein Fehlpass von Groß bringt Deutschland kurzzeitig wieder in Bedrängnis, dann leistet sich aber auch Kean eine Unsicherheit, sodass die Kontermöglichkeit der Hausherren verpufft.

15. Minute: Kimmich flankt von rechts an den zweiten Pfosten, dort ist Leon Goretzka zur Stelle. Sein Kopfball landet aber auf dem Netz.

12. Minute: Deutschland muss sich kurz schütteln, lässt Italien zum zweiten Mal tief in die eigene Hälfte eindringen. Die Flanke von der linken Strafraumgrenze findet aber keinen Abnehmer.

Italien mit der frühen Führung gegen Deutschland

9. Minute: Aus dem Nichts liegt Italien plötzlich vorn! Es ist die erste Chance des Spiels und die ist gleich erfolgreich. Die Gastgeber machen das Spiel über die rechte Seite schnell, die Hereingabe von Politano kann Tah zwar klären - aber genau zu Tonali, der souverän einnetzt.

Sandro Tonali (l.) dreht ab, nachdem er sein Team in Führung gebracht hat. © Marco BERTORELLO / AFP

7. Minute: Das Spiel findet aktuell überwiegend in der italienischen Hälfte statt, doch die DFB-Elf ist noch nicht konsequent im Spiel nach vorne.

4. Minute: Deutschland startet hier gleich mit viel Ballbesitz, setzt die Gastgeber früh unter Druck. Einen Freistoß von Kimmich kann die Squadra Azzurra aber klären.

1. Minute: Und gleich gibt es Ecke für das Team von Julian Nagelsmann, David Raum lässt die Kugel aber an allen vorbeisegeln.

Das Nations-League-Viertelfinale zwischen Italien und Deutschland läuft

Anpfiff: Los geht's! Schiedsrichter François Letexier gibt den Ball frei, Deutschland stößt an. Das erste Länderspiel des Jahres läuft!

Vor Anpfiff: Die Nationalhymnen ertönen! Zuerst schmettern 3500 Fans die deutsche Hymne mit, dann sind die Gastgeber dran.

20.35 Uhr: Julian Nagelsmann spricht vor dem Spiel in der ARD

Vor dem Anpfiff ist Julian Nagelsmann bei Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger zu Gast und spricht über ... ... das Kribbeln vor dem Spiel im San Siro: "Wir haben heute eins von zwei K.-o.-Spielen, würden gerne weiterkommen und haben dann ein kleines Turnier im eigenen Land. Natürlich ist da ein Kribbeln da." ... Leon Goretzkas Comeback: "Wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Natürlich hat es ihm nicht gefallen, die EM zu verpassen, aber du musst als Trainer eben diese Entscheidung auch treffen. Wir haben Dinge nochmal angesprochen, die ihn vielleicht gestört haben, die mich vielleicht gestört haben, es war ein gutes Gespräch. ... das Retro-Trikot: "[Gefällt mir] sehr gut. Es ist natürlich das Gegenstück zum pinken EM-Trikot, aber sehr schlicht, sehr gelungen.

Julian Nagelsmann (M.) steht bei Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek Rede und Antwort. © Federico Gambarini/dpa

20.25 Uhr: Deutschland spielt mit Trauerflor für Doris Fitschen

Am Samstag ist die 144-malige deutsche Nationalspielerin Doris Fitschen nach langer und schwerer Krankheit verstorben, die einstige Mittelfeldspielerin wurde nur 56 Jahre alt. In Gedenken an die langjährige DFB-Mitarbeiterin läuft die DFB-Elf heute mit Trauerflor auf. Beim Rückspiel wird zudem eine Schweigeminute abgehalten.

20 Uhr: Auch die italienische Aufstellung ist da

Nagelsmanns italienisches Äquivalent Luciano Spalletti macht es ihm nach und wechselt im Vergleich zum letzten Spiel ebenfalls wild durch. Von der Startaufstellung beim 1:3 gegen Frankreich sind nur Di Lorenzo, Bastoni, Tonali und Barella übrig, Spalletti holt sieben Neue in seine Anfangsformation.

19.50 Uhr: Mit dieser Elf geht Deutschland ins Viertelfinal-Hinspiel

Die Aufstellungen sind da! Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Vergleich zum letzten Länderspiel im November auf gleich neun neue Gesichter. Nur Kapitän Joshua Kimmich und sein Bayern-Kollege Leroy Sané sind vom 1:1 gegen Ungarn noch übrig geblieben, auf allen anderen Positionen wechselt der Bundestrainer. Die beiden Rückkehrer Nadiem Amiri und Leon Goretzka dürfen nach langer Abwesenheit gleich von Beginn an ran, Jonathan Burkhardt feiert sein Startelf-Debüt.

Julian Nagelsmann setzt von Beginn an auf Rückkehrer Leon Goretzka. © Federico Gambarini/dpa

19 Uhr: Deutschland spielt heute in neuen Trikots

Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft heute auswärts spielt, gibt es die inzwischen zum Klassiker gewordenen pinken Trikots nicht zu bewundern. Stattdessen präsentieren die DFB-Kicker ein Sondertrikot. Zum 125. Jubiläum des DFB gibt es ein Retro-Trikot, das der Verband am Montag veröffentlicht hat und das an das WM-Outfit 1974 angelehnt ist. In den beiden März-Spielen werden die deutschen Nationalspieler das komplett weiße Shirt tragen, erst später im Jahr dann wieder zu den regulären Trikots zurückkehren.

Florian Wirtz fehlt zwar verletzt, das Retro-Trikot wird trotzdem mit am Start sein. © Adidas/DFB/dpa

18.15 Uhr: Gibt es heute ein DFB-Debüt?

Im Kader für die Viertelfinal-Partien befindet sich mit Yann Aurel Bisseck ein Neuling. Kommt es heute also zum Debüt für den Verteidiger? Der 24-Jährige befindet sich in glänzender Verfassung, ist eine Abwehrsäule bei seinem Klub Inter Mailand - ausgerechnet dort, wo er sonst seine Heimspiele austrägt, winkt ihm nun also der erste Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft.