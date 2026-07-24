Jetzt ist er offiziell Bundestrainer! Jürgen Klopp macht gleich klare Ansagen: "Dann bin ich weg"
Frankfurt am Main - Schon seit Tagen war es eigentlich offiziell, jetzt haben auch die DFB-Spitzen ihren Segen gegeben: Jürgen Klopp (59) ist neuer Bundestrainer! Er unterzeichnet einen Vertrag bis 2030 - und macht gleich klare Ansagen.
Am Freitagvormittag wurde Kloppo auf einer Pressekonferenz des DFB vorgestellt und stellte sofort klar, dass er sich nicht alles gefallen lassen wird.
"An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, bin ich weg. Wenn der DFB sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg", nahm der 59-Jährige kein Blatt vor den Mund.
Ansonsten machte der neue Bundestrainer seine Begeisterung für den Job deutlich, es sei eine große Ehre und das "Highlight meiner Karriere".
Nach dem WM-Aus hatte sich der DFB schnell auf den BVB-Meistertrainer als Wunschkandidat für den Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft festgelegt, nach mehrwöchigen Verhandlungen konnte am Freitag endlich Vollzug gemeldet werden.
Wir berichteten im Liveticker von der DFB-Pressekonferenz, den es hier zum Nachlesen gibt.
12.12 Uhr: Das war die erste DFB-Pressekonferenz mit Jürgen Klopp
Damit ist die Pressekonferenz beendet, es werden noch ein paar Fotos gemacht.
Seinen ersten Kader wird Klopp im September nominieren, wenn zum ersten Mal die XXL-Länderspielpause mit vier Partien in zweieinhalb Wochen ansteht. Zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober spielt Deutschland gegen die Niederlande, Serbien und zweimal Griechenland.
12.07 Uhr: Rudi Völler "ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner" für Jürgen Klopp
"Rudi ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner, ich möchte alles von ihm wissen. Sven Bender ist der einzige aus meinem Trainerteam mit Länderspielerfahrung, Rudi kann mir sagen, wenn ich etwas machen möchte, dass das schon bei einem anderen nicht geklappt hat."
Völler sei ein enorm wichtiger Bestandteil von Klopps Team: "Seine ganze Art, sein Blick aufs Leben, sein Grinsen und sein Sauersein in den richtigen Momenten."
12.02 Uhr: Keine Krawatte für Jürgen Klopp an der Seitenlinie
Auf die Frage, ob er im Anzug oder im Trainingsanzug an der Seitenlinie stehen wird: "Habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, aber Anzug-Anzug mit Krawatte auf keinen Fall. Den Rest werden wir sehen, aber ich bin älter geworden. Trainingsanzug ist aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Ich hatte in den letzten zwei Jahren Zeit, mich einzukleiden."
11.58 Uhr: Noch kein Zugriff auf DFB-Systeme für Jürgen Klopp
Klopp braucht noch Zeit, um sich einzuarbeiten, hat noch keinen Zugriff auf die DFB-Systeme.
"Die Spieler, die ich angeguckt habe, habe ich auf YouTube gesehen, da sieht jeder gut aus, auch ich", scherzte der 59-Jährige. Entsprechend könne er noch keine weiteren Aussagen dazu treffen, wie viele und welche Spieler in seiner ersten Länderspielpause zu Einsatz kommen werden.
11.53 Uhr: Jürgen Klopp will engen Kontakt mit Spielern pflegen
"Ich stand in meinem Leben so oft auf dem Platz, bei schlechtestem Wetter, das ist nichts, das man vermisst", sagte Klopp über seinen Wechsel vom Vereins- zum Verbandsfußball.
Es fehle eigentlich nur die tägliche Trainingseinheit, "alles andere findet im Gespräch statt, die haben alle ein Telefon. Ich werde mir Spiele angucken und ihnen Feedback geben, das ist auch Kontakt. Ich werde die Umstellung schon schaffen, machen andere ja auch. Ich habe keine 800 Trainingseinheiten vorbereitet und stelle dann fest, dass ich die letzte erst 2078 machen kann."
11.48 Uhr: Jürgen Klopp bremst Erwartungshaltung
Jürgen Klopp fordert Zeit von der Öffentlichkeit ein: "Die Erwartungshaltung in Deutschland ist Wahnsinn. Stellen Sie sich vor, Nagelsmann hätte gesagt: endlich mal wieder ins Halbfinale kommen. Natürlich wollen wir die höchsten Ziele erreichen. Aber wir sollten uns klarmachen, dass wir dafür Zeit brauchen."
11.42 Uhr: Jürgen Klopp will einen Neustart für das DFB-Team
Positionen wolle er noch nicht verteilen, er müsse die Spieler selbst erstmal kennenlernen, sagte Klopp auf die Kimmich-Diskussion angesprochen.
"Spielen wird, wer sehr gut ist, Riesenbock hat und in dem Moment, wo er das Trikot anhat, noch ein bisschen besser wird. Jeder, der berechtigt ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, soll sich ins Zeug legen, die Tür steht offen, der Weg in die Nationalmannschaft. Heute ist ein Neustart, für mich ja sowieso, aber auch für alle anderen."
11.36 Uhr: Jürgen Klopp erklärt seine Ziele mit der Nationalmannschaft
"Ich habe Lust, mit Jungs zusammenzuarbeiten, die Fußball spielen wollen, der allen gefällt. Das ist nicht immer sofort erfolgreich, aber ich möchte mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach Hause gehen und sagen 'Wow, das war wirklich toll'", sagte Klopp.
"Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung. Wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Wenn wir gefragt werden, ob wir so gut sind wie Frankreich und wir sagen 'Nein', dann stimmt das nicht. Die Frage müsste lauten, haben wir Spieler wie Mbappé, Dembélé, Barcola? Nein, aber schlagen können wir sie trotzdem. Sind wir im Moment die Nummer eins der Welt? Nein, macht nichts. Das geht allen so außer einem Team. Können wir die elf Teams vor uns schlagen? Das wollen wir möglich machen."
11.32 Uhr: Kein Austausch zwischen Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann
Über seinen Vorgänger Julian Nagelsmann: "Es gab seit der WM keinen Austausch. Ich respektiere ihn total, der Satz mit dem 'Noch' war einer der schlechteren meines Lebens. Hätte ich gern drauf verzichtet, aber ist nun mal passiert. Ich habe mich entschuldigt, ich glaube, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste."
11.28 Uhr: Jürgen Klopp über seine Arbeitsweise
Klopp erklärt seine Arbeitsweise: "Ich war nie ein Trainer, der die Spieler nur herumgescheucht hat. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt im jeweiligen Verein, den Fans, immer meine volle Kraft zur Verfügung gestellt. Ich fühle mich allen verpflichtet, es so gut wie möglich zu machen. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Jeder, der Lust hat, das gemeinsam anzugehen, ist herzlich willkommen."
11.27 Uhr: Jürgen Klopp zum Zustand der deutschen Nationalmannschaft
Klopp zum aktuellen Zustand der Nationalmannschaft: "Man denkt immer, wir haben nicht so viele gute Spieler in Deutschland, dabei hatten wir viele gute bei der WM, die gar nicht so gut gespielt haben. Aber wir waren einen Haaland oder Mbappé von der nächsten Runde entfernt. Deutschland ist nur einen Topspieler von der nächsten oder übernächsten Runde entfernt."
Er wolle einen Pool aus rund 57 Spielern beobachten.
11.22 Uhr: Nationalteam "Highlight meiner Karriere"
Für den neuen Bundestrainer ist die Berufung eine Ehre: "Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist idealerweise das Highlight meiner Karriere."
11.21 Uhr: Klopp-Ansage an Journalisten
Jürgen Klopp macht Ansage an Journalisten: "Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch. An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, bin ich weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es sollten schon mehrere sein, nicht einzelne" witzelte Klopp.
Dann wurde er aber wieder ernst: "Wenn der DFB sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Ich habe gesehen, wie ihr mit Julian umgegangen seid. Kritisiert mich, wenn etwas nicht funktioniert. Ich bin gerne bereit, daran zu arbeiten."
11.16 Uhr: Jürgen Klopps erste Worte als Bundestrainer
Jetzt darf endlich Klopp selbst sprechen.
"Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass da ein Film abläuft, einem was durch den Kopf geht. Wo ging alles los, wo kommt man her. Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man damit in Verbindung gebracht wird, fühlt man die Größe und die Verantwortung noch mehr. Ich weiß, wo ich herkomme, es war eigentlich unvorstellbar auf diesem Weg, dass es so weit kommt."
Es sei ein "sehr, sehr besonderer Tag für mich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben." Das geht explizit auch an RB.
11.15 Uhr: Hans-Joachim Watzke freut sich auf Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp
Liga-Präsident und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke: "Jürgen ist für diese Position wie geschaffen, er wird sie bewältigen. Jürgen hat die Fähigkeiten, alle zusammenzuführen, alle zu bündeln und dann auch Ergebnisse zu erzielen. Das hat er bisher überall geschafft, das wird er hier schaffen."
Er freue sich auch persönlich sehr auf die Zusammenarbeit mit Klopp.
11.10 Uhr: DFB dankt RB und macht zwei Zugeständnisse
Der DFB-Präsident dankte RB und besonders Oliver Mintzlaff für die Freigabe von Klopp: "Wir waren der Meinung, dass die Ausübung seiner Aufgaben bei RB und seiner Aufgaben als Bundestrainer sich nur sehr schwer vereinbaren lassen, dass diese nicht vereinbar sind und der vollen Konzentration auf die Aufgaben beim DFB nicht zuträglich sind." Entsprechend werde sich Klopp nur auf den Verband fokussieren.
"In Anerkennung an die Bereitschaft von RB hat sich der DFB zu zwei Dingen bereit erklärt: Erstens wird es eine Zuwendung geben seitens des DFB an die RB-nahe Stiftung Wings for Life in Höhe von einer Million Euro, zweitens werden bis 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft der Männer in Leipzig stattfinden.
11.09 Uhr: Per Mertesacker wird Nachfolger von Andreas Rettig
Auch eine zweite Personalie bestätigte Neuendorf: Per Mertesacker wird Nachfolger von Andreas Rettig als DFB-Sportgeschäftsführer.
Hier war das Voting ebenfalls einstimmig, er hat sich am Vormittag dem Gremium vorgestellt. Da er seinen Job aber erst 2027 antritt, wird er in einer gesonderten Pressekonferenz zum Jahresende vorgestellt.
11.07 Uhr: Jürgen Klopp war Wunschlösung des DFB
Bernd Neuendorf: "Wir haben sehr intensiv gesprochen in den letzten Wochen. Er war von Anfang an unsere Wunschlösung, da waren wir uns im Verband einig. Wir haben das Konzept sehr konsequent verfolgt. Wir haben uns um Jürgen Klopp bemüht. Er ist die beste Lösung."
Der Vertrag läuft bis zur WM 2030 und beginnt am 15. August 2026.
11.05 Uhr: Einstimmiges Votum für Jürgen Klopp!
DFB-Präsident Bernd Neuendorf übernimmt den Beginn der Pressekonferenz: "Wir hatten heute Morgen eine gemeinsame Sitzung der Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG. 26 Tage ist es her seit dem bitteren Ausscheiden gegen Paraguay bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ich freue mich sehr, dass wir die Gremiensitzung heute abgeschlossen haben und einstimmig abgestimmt haben. Wir freuen uns, Jürgen Klopp heute vorstellen zu dürfen!"
Dessen Co-Trainer sind, wie bereits vermutet, Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender.
Die Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Bundestrainers im Liveblog
Gleich startet die offizielle Pressekonferenz zur Vorstellung von Bundestrainer Jürgen Klopp.
Wir berichten im Liveblog von den wichtigsten Statements des neuen DFB-Coaches.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa