Er verschoss den letzten deutschen Elfmeter: Jetzt bricht Tah sein Schweigen

8.149 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Jonathan Tah war einer der wenigen, der beim Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM Verantwortung übernahm. Jetzt redet der DFB-Star.

Von Tina Hofmann

Foxborough (USA)/München - Als einer der wenigen in der deutschen Nationalmannschaft übernahm Jonathan Tah (30) Verantwortung, obwohl er in seiner Karriere noch keinen einzigen Elfmeter geschossen hatte. Er vergab den letzten Deutschlands beim WM-Aus gegen Paraguay. Jetzt hat der Innenverteidiger sein Schweigen gebrochen und sich auf Instagram zu Wort gemeldet.

Jonathan Tah (30) übernahm Verantwortung und schoss den Ball übers Tor. Jetzt hat er sein Schweigen nach dem WM-Aus gebrochen.
Jonathan Tah (30) übernahm Verantwortung und schoss den Ball übers Tor. Jetzt hat er sein Schweigen nach dem WM-Aus gebrochen.  © Nick Potts/PA Wire/dpa

"Der verschossene Elfmeter ist mir schon Tausende Male durch den Kopf gegangen und man versucht, ihn in seinen Gedanken irgendwie doch ins Tor zu lenken. Aber die Realität ist, dass der Ball nicht drin war. Und das tut weh", sagt er über den Schuss, der weit über den Kasten von Tormann Orlando Gill (26) sauste.

Nach der Partie wurde der gebürtige Hamburger mit Hass im Netz übergossen, dabei war er der einzige, der mit Oliver Kahns (57) Worten Eier hatte. Zuvor hatten zahlreiche Spieler wie Leon Goretzka (31) dankend abgewunken, als Kapitän Joshua Kimmich (31) verzweifelt nach Elfmeterschützen suchte.

Tah stellte sich und würde das auch jederzeit wieder tun. "Aber sicher ist: Ich würde ihn nächstes Mal wieder schießen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen", sagt der Verteidiger des FC Bayern München.

WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay
Deutsche Nationalmannschaft WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay

Er fügt an: "Das hat diesmal nicht geklappt, aber wird mich nicht aufhalten, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen. Wir als Team machen immer weiter und auch ich mache immer weiter, egal was kommt!"

Jonathan Tah bekommt unter seinem Post enorm viel Zuspruch

Der enttäuschte Schütze würde sich den Ball jederzeit wieder schnappen.
Der enttäuschte Schütze würde sich den Ball jederzeit wieder schnappen.  © Steven Senne/AP/dpa

Er sein unglaublich enttäuscht und traurig darüber, "dass wir aus dem Turnier ausgeschieden sind. Richtig realisiert habe ich es ehrlicherweise immer noch nicht", schrieb Tah auf Instagram.

Für den Abwehrspieler war es die erste WM seiner Karriere, vor vier Jahren in Katar war er noch nicht dabei, spielte aber bei der Heim-EM vor zwei Jahren. "Die Mannschaft, unser Land und all die, die Fußball-Deutschland supporten, haben sich so viel mehr erhofft", weiß der DFB-Star ganz genau.

Er machte deutlich, dass er alles gegeben hätte und deshalb das viel zu frühe Aus enorm weh tut. "Zu akzeptieren, dass man alles gegeben hat, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen und es dann trotzdem nicht gereicht hat, fällt grade am schwersten", so Tah.

Medien und Experten zerreißen DFB-Team nach WM-Aus: "Vollkatastrophe", "Fiasko", "Schluss mit dem Mythos"
Deutsche Nationalmannschaft Medien und Experten zerreißen DFB-Team nach WM-Aus: "Vollkatastrophe", "Fiasko", "Schluss mit dem Mythos"

Unter seinem Post bekam der 30-Jährige jede Menge Zuspruch, unter anderem von seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen, seinem ehemaligen Mitspieler Granit Xhaka (33), Popstar Pietro Lombardi (34) sowie der Frau seines Bayern-Kollegen Harry Kane (32), Katie Goodland (33).

Für Tah heißt es jetzt erst einmal durchatmen, bevor die Vorbereitung mit dem FC Bayern auf die neue Saison beginnt.

Titelfoto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Mehr zum Thema Deutsche Nationalmannschaft: