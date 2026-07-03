Nicht nur Neuer ohne DFB-Zukunft: War es das für fünf andere Nationalspieler?

Von der Startelf gegen Paraguay könnten drei Spieler nie mehr für Deutschland spielen: Manuel Neuer (o.l.), Antonio Rüdiger (oben, 4.v.l.) und Leroy Sané (unten, 3.v.l.). © Tom Weller/dpa

Wie der "kicker" in der Ausgabe vom Donnerstag berichtet, war das verhängnisvolle Sechzehntelfinale gegen Paraguay nämlich aller Voraussicht nach der letzte DFB-Auftritt für gleich mehrere Akteure.

Offiziell geklärt ist dabei die Zukunft von Manuel Neuer (40). Der zurückgekehrte Rekordtorwart hatte seinen erneuten Natio-Ruhestand schon gleich nach dem Spiel bestätigt.

Daneben soll sich aber auch Antonio Rüdiger (33) endgültig vom DFB-Team verabschiedet haben. Demnach will der Real-Star im Urlaub zwar noch einmal gründlich über alles nachdenken, eigentlich sei das Ende seiner Länderspielkarriere aber so gut wie beschlossen.

Außerdem nennt das Fachblatt bei der Aufzählung Pascal Groß (35), Oliver Baumann (36), Leon Goretzka (31) und Leroy Sané (30). Ersterer scheide aufgrund seines Alters bei einem Neuaufbau zwangsläufig aus, bei dem zweiten im Bunde führe der unschöne Ablauf der Causa Neuer höchstwahrscheinlich zum DFB-Abschied.

Derweil herrsche bei Goretzka und Sané lediglich "der Eindruck vor, dass ihre Zeit im Nationalteam vorbei ist".