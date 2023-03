Kimmich wundert sich über Flicks DFB-Kader: Diese Stars vermisst der Kapitän

Joshua Kimmich (28, l.) ist verwundert von Bundestrainer Hansi Flicks (58) Kader-Entscheidung. © Sebastian Gollnow/dpa

"Ich war nicht überrascht, dass der eine oder andere neu dabei ist. Ich war eher überrascht, dass der eine oder andere nicht dabei ist", sagte der Mittelfeldstar des FC Bayern der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Er wolle zwar ungern Namen nennen, weil er sonst wieder Mitspieler unbeabsichtigt vergesse, "aber Marco (Reus), Ilkay (Gündogan), Thomas (Müller), Niki (Süle), Leroy (Sane), Toni (Rüdiger) - gerade die letzten drei hätte ich schon auf der Liste erwartet", sagte Kimmich.

Der 28-Jährige wurde für die Duelle mit Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln zum Kapitän der Nationalmannschaft ernannt.

Flick verzichtet für die beiden ersten Begegnungen nach der desaströsen WM in Katar auf mehrere etablierte Stars, stattdessen hat er mit Blick auf die Heim-EM 2024 sechs Neulinge berufen.

Er wolle "Möglichkeiten und Optionen auf allen Positionen" testen, erklärte der Bundestrainer.