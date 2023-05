Köln-Kapitän Jonas Hector vor letztem Profi-Spiel, Jogi Löw schwärmt: "Hat eine große Gabe"

Kölns Kapitän Jonas Hector (33) absolvierte unter Bundestrainer Joachim Löw (63) zwischen 2014 und 2019 43 Länderspiele für die deutsche Elf. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"Jonas hat eine große Gabe: Er lernt unglaublich schnell", sagte Löw dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"All die Dinge, die wir ihm auf den Weg gegeben haben, konnte er von Anfang an immer sehr schnell umsetzen. Und zwar so, als ob er schon lange bei uns wäre."

"Im Laufe der Monate wurde er unersetzlich auf unserer linken Seite", erinnerte sich Löw zurück. "Defensiv zuverlässig, dazu offensiv enorm wichtig für unser Positionsspiel und unsere Lösungen nach vorn, technisch prädestiniert für unsere Philosophie, taktisch genial."

Der gebürtige Saarländer Hector war mit dem 1. FC Köln im Sommer 2014 in die Bundesliga aufstiegen und kurz darauf von Löw ins Nationalteam berufen worden. Mit Deutschland gewann der Linksfuß 2017 den Confed-Cup und bestritt zwischen 2014 und 2019 insgesamt 43 Länderspiele.

"Jonas ist als Mensch ein Vorbild an Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Empathie, Toleranz. Er hatte einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft. Dass er dem 1. FC Köln die ganzen Jahre die Treue gehalten hat, ist außergewöhnlich", betonte Löw.