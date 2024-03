Kommentar zum Adidas-Abschied: "Schade drum, aber bitte keine Krokodilstränen!"

Deutschland - Der Ausrüster-Wechsel des DFB von Adidas zu Nike schlug am Donnerstag wie eine Bombe in der deutschen Fußballlandschaft ein. TAG24-Sportredakteur Florian Mentele (30) kann die blutenden Herzen der Romantiker verstehen, bittet aber um eine realistische Einordnung.

Es dürfte wohl der letzte Geniestreich von Adidas gewesen sein, welcher auch aufgrund der tiefen Verwurzelung der Marke hierzulande so gut funktioniert hat.

Zudem hätte sich der DFB wohl keinen ungünstigeren Zeitpunkt für die Bekanntgabe des überraschenden Deals aussuchen können. Die Medienkampagne "Typisch Deutsch" um das pinke Auswärtstrikot hat Meinungen gespalten, aber auch einen Funken entfacht, der um die Nationalelf in der Form schon eine Weile nicht mehr brannte.

Das angekündigte Ende einer Ära hat auch meinem nostalgischen Ich einen Hieb in die Magengrube versetzt, das kann ich nicht leugnen. Die drei ikonischen Streifen und die deutsche Nationalmannschaft prägten Kindheitserinnerungen und sind auch in meinem Kopf eng miteinander verschweißt.

Die Heim-EM 2024 wird das vorletzte große Turnier für Adidas. Mit dem gewagten Auswärtstrikot ist der Firma ein PR-Stunt gelungen. © Daniel Karmann/dpa

Auf der anderen Seite sollte man - fünf Euro gehen ins Phrasenschwein - die Kirche im Dorf lassen. Dem Vernehmen nach zahlt Nike künftig mit geschätzten 100 Millionen Euro etwa doppelt so viel wie das hiesige Unternehmen aus Herzogenaurach bislang.

Robert Habeck (54, Grüne) hätte sich trotzdem "mehr Standortpatriotismus" gewünscht, aber dass gerade aus der Politik so viele Stimmen laut werden, die offenbar nicht verstehen können, wie ein Wirtschaftsunternehmen - und nichts anderes ist die DFB GmbH & Co. KG - das finanziell deutlich attraktivere Angebot annehmen kann, wirkt bestenfalls naiv.

Plötzlich sind sie alle hartgesottene Fußballfans, denen die Kommerzialisierung sauer aufstößt. Das war Friedrich Merz (68, CDU) wohl gerade entfallen, als er vor rund anderthalb Jahren die WM in Katar verteidigt und seine Anhänger-Kollegen von "politischen Protesten" abgeraten hat.

Außerdem geht der Dachverband seit Jahren am Stock, da braucht man nur mal im Amateurbereich nachzufragen. Das mag auch an einer absurden Verteilung der Geldtöpfe liegen, die mehr Ausrüster-Kohle nicht zwangsläufig löst, doch nun ist der DFB wieder stärker in der Bringschuld.