19.07.2026 11:55 Vernichtendes Urteil! Deutsche Sportlegende rechnet mit DFB-Star ab

Beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft wollte Leon Goretzka nicht zum Elfmeterschießen antreten. Franziska van Almsick fällt ein knallhartes Urteil.

Von Aliena Rein

Berlin - Auch fast drei Wochen nach dem bitteren deutschen WM-K.-o. im Elfmeterschießen gegen Paraguay reißen die kritischen Stimmen gegenüber der deutschen Nationalmannschaft nicht ab. Auch die ehemalige deutsche Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick (48) hat einiges zur Performance im Sechzehntelfinale zu sagen - und pickt sich in ihrer Kritik einen Spieler ganz besonders heraus.

Franziska van Almsick (48) hatte ein großes Problem mit dem deutschen Elfmeter-Auftritt gegen Paraguay - und mit einem Spieler ganz besonders. © Daniel Reinhardt/dpa "Ich fand das 'ne wirklich ganz blöde Vorstellung unserer Jungs", sagte die zehnfache Olympiamedaillengewinnerin im Magenta-Podcast Kerners 11 über das Elfmeterschießen, das Paraguay nach dem sechsten Schützen für sich entschied. Besonders mit einem Deutschen hatte van Almsick dabei ein Hühnchen zu rupfen. "Da ist auch ein Spieler dabei, von dem ich wirklich menschlich sehr enttäuscht bin", legte die 48-Jährige los, "weil es offensichtlich eine Reaktion gab, die zeigte, dass er jetzt nicht den Elfmeter schießen will und sich jemand offensichtlich da rausnimmt und keine Verantwortung übernimmt, was ich so nicht erwartet hätte." Deutsche Nationalmannschaft "Müssen uns schämen": Nationalmannschaft ist Ex-Bundestrainer inzwischen peinlich "Du meinst Leon Goretzka?", hakte Moderator Johannes B. Kerner (61) nach - der ehemalige Bayern-Spieler hatte sich den TV-Bildern zufolge geweigert, als sechster Spieler zum Elfmeterschießen anzutreten, als Kapitän Joshua Kimmich (31) nach einem Schützen suchte. Am Ende schritt Jonathan Tah (30) zum ersten Mal in seiner Profikarriere zum Elfmeterpunkt und verschoss - Deutschland schied im Sechzehntelfinale aus.

Die deutschen Spieler stehen beim Elfmeterschießen zusammen. Mittendrin: Leon Goretzka (31, Nr. 8), der sich später nicht zum Schießen bereit erklärte. © Tom Weller/dpa

WM 2026: Franziska van Almsick hat kein Verständnis für Leon Goretzka