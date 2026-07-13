WM-Debakel kostet eine Stange Geld, aber der DFB hat mit dem frühen Deutschland-Aus gerechnet!

Frankfurt am Main - Als Erfolg wird das deutsche Abschneiden bei der WM 2026 sicher nicht in die Geschichte eingehen. Neben vielen enttäuschten Fangesichtern hinterließ das Turnier auch hohe Kosten. Zumindest finanziell hat der DFB aber tatsächlich mit einem Aus im Sechzehntelfinale gerechnet.

Das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 sorgt auch für ein großes Millionenloch. © Tom Weller/dpa

Das bestätigte Schatzmeister Stephan Grunwald in der neuesten Ausgabe des "kicker".

Demnach liegt das vorläufige Defizit bei 9,4 Millionen Euro, allerdings sind darin die kolportierten 6,8 Millionen Euro für die Abfindung von Julian Nagelsmann (38) und seinem Team ebenso noch nicht enthalten wie aufkommende Kosten im Zuge einer möglichen Klopp-Verpflichtung.

Das Minus sei aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Turnieren allerdings bedacht und der sogenannte Turnierhaushalt "konservativ geplant" worden. "Ich habe die Aufgabe, es so zu planen, dass auch im schlechten Falle niemand in Panik ausbrechen muss", erklärte Grunwald.

Trainingscamps, Unterkunft, Reisen - eine Weltmeisterschaft ist für die Verbände mit hohen Kosten verbunden. Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig (63) hatte bereits im Mai am Rande einer Veranstaltung in Düsseldorf verraten, dass im Falle eines Triumphs zwar Rekordprämien auf Spieler und DFB warten, die WM jedoch "für die meisten, die nicht ins Halbfinale kommen, ein Verlustgeschäft" wird.

"Sportliche Prämien hätte es erst ab dem Achtelfinale gegeben. Ins Plus wären wir erst ab dem Finale gekommen", bestätigte nun auch Grunwald.