Kroos-Bruder über deutsche EM-Gruppe: "Wir sind kein Favorit!"

Berlin/Madrid - "Machbar" oder trügt der Schein ? Die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024 ist auch Tage nach der Auslosung Gegenstand kontroverser Diskussionen. Auch für die Kroos-Brüder Toni (33) und Felix (32), die in ihrer neuesten Podcast-Episode "Einfach mal Luppen" dem Thema auf den Zahn fühlen.

Die Kroos-Brüder Toni (33, l.) und Felix (32, r.) fachsimpeln einmal wöchentlich in ihrem Podcast rund ums runde Leder. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Schottland, Ungarn und die Schweiz heißen die deutschen Gegner in der Gruppenphase der EM 2024. Eine "Todesgruppe" sei dies laut Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nicht.

Oder etwa doch? Leidenschaftlich diskutieren die Brüder Toni und Felix Kross diese Frage. Während der Real-Star die Meinung des Bundestrainers vertritt, kontert Felix scharf:

"Natürlich ist es machbar und es muss unser Anspruch sein, weiterzukommen, aber es wird nicht ein leichtes Spiel geben. Das gab es für uns die letzten fünf Jahre nicht. Dafür sind wir einfach nicht mehr gut genug."



Eine durchaus begründete Annahme mit Blick auf das zuletzt dreimal frühe Aus bei der WM 2022, EM 2020 und WM 2018.

Doch einmal im Fluss holt der jüngere Kroos-Bruder Felix weiter aus: "Ich sage, dass das deutsche Team in der Verfassung, in der wir waren, froh sein kann, dass sie sich als Gastgeber nicht qualifizieren mussten. Da wären noch andere Stolpersteine in der EM-Quali dagewesen."

Felix Kroos' Fazit: "Daher sind wir kein Favorit in der Gruppe."