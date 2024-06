Kuriose Aktion nach Nübel-Rausschmiss: Nagelsmann holt neuen Keeper dazu!

Herzogenaurach - Schräge Aktion von Julian Nagelsmann (36)! Erst am gestrigen Freitag strich der Bundestrainer den vierten Torwart Alexander Nübel (27) doch noch aus dem EM-Aufgebot. Damit sein Trainingsplan aber trotzdem aufgeht, holt er jetzt einen neuen Keeper dazu!

Braucht fürs Training im DFB-Quartier in Herzogenaurach noch einen vierten Torwart: Bundestrainer Julian Nagelsmann (36). © Federico Gambarini/dpa

Eigentlich wollte er mit vier Keepern zur EM fahren, er brauche sie fürs Training, hatte Nagelsmann in der Vergangenheit erklärt, diese Entscheidung jedoch wegen des unklaren Fitnesszustands von Leroy Sané (28) wieder über den Haufen geworfen - während des Turniers dürfen im Verletzungsfall nur Torwarte, aber keine Feldspieler nachnominiert werden.

Um seine Pläne dennoch umsetzen zu können, holt er sich jetzt allerdings einen anderen Torwart dazu!

Anstelle des Stuttgarter Vizemeisters Nübel wird ab kommendem Montag Nachwuchs-Keeper Jan Reichert (22) zum Nationalteam stoßen. Das bestätigte sein Klub, der 1. FC Nürnberg, am Samstagnachmittag, zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

Reichert steht seit bei Nürnberg unter Vertrag und spielt zumeist in dessen Reserve in der Regionalliga Bayern. Exakt ein Spiel hat er bisher in der 2. Bundesliga bestritten - und das erst vor drei Wochen beim Saisonfinale gegen den HSV.