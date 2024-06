Lehmann erinnert sich an Torwartduell: Kahn wollte mich aus dem Team drängen!

Deutschland - Manuel Neuer (38) gegen Marc-André ter Stegen (32) - ein Duell zwischen zwei herausragenden Torhütern um den Stammplatz bei einem großen Heimturnier. Klingt bekannt? Ist auch so!

Jens Lehmann (l.) und Oliver Kahn (heute beide 54) duellierten sich beim DFB-Team um den Platz im Tor - und gingen dabei auch mal unter die Gürtellinie. © DPA

Schon 2006 stritten sich vor dem Sommermärchen Oliver Kahn (54) und Jens Lehmann (54) um die Rolle als deutsche Nummer 1 - so gesittet wie heute ging es aber damals nicht zu, wie sich Lehmann jetzt erinnerte.

"Hätte es damals Netflix oder Amazon gegeben, hätten sie diese Geschichte genauso geliebt wie die der Formel 1 [Netflix-Serie Drive to Survive, Anm. d. Red.]. In den letzten anderthalb Jahren vor der Weltmeisterschaft war das ein tägliches Thema", erzählte der WM-Torwart von 2006 beim englischen Telegraph. "Aber es war ärgerlich für uns und für unsere Teamkollegen."

Es sei ein ständiges 'Er hat dies gesagt, er hat das gesagt, er hat das getan und jetzt ist das passiert' gewesen, berichtete Lehmann. Höhepunkt der Auseinandersetzung: ein falsch interpretiertes Zitat des damaligen Arsenal-Keepers.

"Ich habe zum Beispiel einmal über unsere Beziehung gesprochen, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte: 'Ja, natürlich reden wir miteinander, aber jetzt reden wir nicht mehr so viel, weil er eine neue 23-jährige Freundin hat und ich meine Familie, also gibt es nicht mehr so viele Dinge, über die wir reden können'."

Daraufhin sei er, obwohl er das gar nicht so gemeint habe, von den Medien in Stücke gerissen worden, weil er den Moralapostel spielen würde, Kahn reagierte mit Aussagen wie "Ich hatte es nie nötig, mich in meiner Karriere auf ein mittlerweile dermaßen niedriges Niveau herabzulassen".

Und auch intern habe er sich Lehmanns Fehltritt zunutze gemacht: "Er wollte das nutzen, um mich aus dem Team zu drängen!"