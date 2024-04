Mucki-Mesut plaudert über irre Verwandlung und deutsche EM-Chancen!

Neben dem Gang ins Fitnessstudio hat Mesut Özil (35) nach dem Ende seiner Laufbahn auch das Reiten für sich entdeckt. © Screenshot/Instagram/m10_official

"Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich warte auch nicht auf ein Angebot der WWE", erklärte der gebürtige Gelsenkirchener seine körperliche Transformation im Interview mit der spanischen Marca und spielte damit wohl auf den Wrestling-Ausflug seines ehemaligen Werder-Kollegen Tim Wiese (42) an.

"Ich mache das wirklich nur für mich - um fit zu bleiben. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe mein eigenes Fitnessstudio zu Hause und einen Personal Trainer", so der 35-Jährige weiter.



Aber der 92-fache deutsche Nationalkicker hat nicht nur das Pumpen für sich entdeckt. "Eines meiner neuesten Hobbys ist Reiten. Das genieße ich sehr, es macht wirklich viel Spaß", plauderte Özil aus.

Daneben verbringe er auch viel Zeit mit seiner Familie, kümmere sich um geschäftliche Dinge oder spanne mit Computerspielen aus. Nur das runde Leder vermisst er nach eigenen Angaben bislang nicht wirklich.

"Manchmal schaue ich mir noch die Spiele von Real Madrid, Arsenal oder Fenerbahce an. Aber wenn ich nicht in der Stimmung bin, verfolge ich nicht mehr so viel", verriet der langjährige DFB-Akteur.