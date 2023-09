Nach Goretzka-Ausbootung in der DFB-Elf: Das Netz feiert Mats Hummels für diesen Kommentar

Der Satz wird gefeiert wie kein anderer. An die 9000 Likes bekam der Defensiv-Mann für diese Spitze in Richtung DFB und Flick.

Der "Sechser" des FCB zeigte sich danach schwer enttäuscht auf Instagram . Mit einem emotionalen Post gab er Einblick in seine Gefühlswelt. Er kann die Entscheidung nur schwer nachvollziehen, kam er doch zuletzt wieder richtig gut in Fahrt.

Bundestrainer Hansi Flick (58) warf jetzt Goretzka aus dem Kader und erntet dafür eine süffisante Spitze von Hummels. © Christian Charisius/dpa

Hummels zeigte sich in der vergangenen Saison in starker Form, auch in dieser Spielzeit überzeugte er gleich zu Beginn. Seine gute Leistung war und ist belegbar an zahlreichen Parametern.

Trotzdem wurde er für die WM 2022 ausgebootet, bekamen andere Spieler den Vorzug. Flick begründete das damals damit, dass junge Spieler mit Hinblick auf die Heim-EM entwickelt werden sollen.

Funktioniert hat das nicht, die Leistungen der Auswahl lassen seit der WM mehr als zu wünschen übrig, die Nationalmannschaft steckt seit Monaten in einer absoluten Krise.

Für das ursprüngliche Hummels-Aus sorgte noch Ex-Bundestrainer Jogi Löw (63), der nach der EM 2018 klarmachte, dass der BVB-Star sowie Jérôme Boateng (34) und Thomas Müller (33) keine Chancen mehr in der Nationalelf hätten.

Für die EM 2021 machte Löwe die Rolle rückwärts, holte Hummels und Müller zurück in den Kader. Unter Flick gab es nur für Müller eine Zukunft, Hummels wurde nicht mehr berücksichtigt. Mal sehen, wie es in der Causa Goretzka weitergeht.