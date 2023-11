Nagelsmann vor Kahn-Lehmann-Problem: Manuel Neuer drängt zurück ins DFB-Tor

Manuel Neuer (37) träumt vom EM-Finale. Bundestrainer Nagelsmann steuert auf eine schwere Entscheidung zu. © Tobias SCHWARZ / AFP

Mit dem EM-Ball in den Händen träumte sich Neuer schon an den Abend des 14. Juli. Da mochten Marc-Andre ter Stegen (31) und drei andere Torhüter am Frankfurter DFB-Campus gewissenhaft zwischen den Pfosten umherfliegen - die Bilder und sehr forschen Töne des Tages lieferte die langjährige Nummer eins vor dem Berliner Olympiastadion.

"Ich möchte in diesem Stadion hinter mir spielen, weil dort das Finale stattfindet", sagte Neuer am grauen Mittwochmorgen bei der Präsentation des Turnierballs "Fußballliebe".

Der ewige Stellvertreter ter Stegen wird das Tor der deutschen Nationalmannschaft keinesfalls kampflos räumen, Neuer will mit aller Macht wieder hinein: Auf Bundestrainer Julian Nagelsmann rollt ein Problem der Dimension Oliver Kahn (54) gegen Jens Lehmann (54) zu.

Noch fehlt Neuer, der das Kapitänsamt an Ilkay Gündogan (33) verloren hat, in Absprache mit Nagelsmann bei den Länderspielen gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und in Österreich am Dienstag.

Für das März-Fenster aber kündigt er sich mit hohen Ambitionen an. "Es war eine schwierige und harte Herausforderung für mich zurückzukommen - und ich bin auf meinem Weg noch nicht am Ende", sagte der 37-Jährige.