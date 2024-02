Mega-Comeback perfekt: Kroos kehrt zur Nationalmannschaft zurück!

Frankfurt am Main - Nach fast drei Jahren feiert er sein Comeback im DFB-Dress! Toni Kroos (34) wird im März zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren.

Toni Kroos (34) wird bald wieder mit dem Adler auf der Brust auflaufen. © Federico Gambarini/dpa

Das gab der 106-malige Nationalspieler "kurz und schmerzlos" auf Instagram bekannt.

"Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!", begründete der Real-Madrid-Profi seine Rückkehr zum DFB-Team.

Kurz zuvor hatte der Account der Nationalmannschaft in seiner Story auf eine eher unglückliche Ticket-Einladung für den Weltmeister von 2014 Bezug genommen und eine tatsächliche Rückkehr bereits angedeutet.

"Liebe*r Toni, wir haben noch exklusivere Tickets. Entscheidend ist ja auf dem Platz. Im März geht's los - Wir sehen uns!", schrieb die DFB-Elf.

Schon vor einigen Tagen wurde übereinstimmend berichtet, dass eine endgültige Entscheidung in jedem Fall noch vor den anstehenden Länderspielen am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande fallen soll.

Mit der Ankündigung dürfte feststehen, dass Kroos im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für die anspruchsvollen Generalproben auftauchen wird.