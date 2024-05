Neuer wieder ausgebremst! Keeper fehlt zum Start der EM-Vorbereitung

Vor den Länderspielen im März gegen Frankreich ( 2:0 ) und die Niederlande ( 2:1 ) musste er nach einer Trainingsverletzung entsprechend abreisen. In den Partien stand Marc-André ter Stegen (32) im Kasten.

In Thüringen absolviert das Nationalteam bis zum kommenden Freitag ein kurzes Trainingslager.

Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) als Nummer eins für die Endrunde fest eingeplante Profi konnte am Sonntag aufgrund eines Magen-Darm-Infektes nicht zum Treffpunkt des EM-Kaders nach Blankenhain anreisen, wie der DFB mitteilte.

Die DFB -Truppe muss ohne der Torhüter in die Vorbereitung auf die in Heim-EM 2024 starten.

Neuer soll nach Angaben des DFB so rasch wie möglich nach Blankenhain nachkommen. Bislang ist Nagelsmanns Plan, dass der Kapitän des FC Bayern München am 3. Juni beim Testspiel in Nürnberg gegen die Ukraine sein DFB-Comeback feiert.

Kleiner Blick zurück: Sein 117. und bislang letztes Länderspiel hatte Neuer vor bereits anderthalb Jahren beim frühen deutschen WM-Aus in Katar im Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) bestritten. Inzwischen ist viel Zeit vergangen ...