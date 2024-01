"Mutige" Farb-Kombi: Mit diesen Trikots soll Deutschland bei der Heim-EM spielen!

Frankfurt am Main - Sportlich läuft es für die deutsche Nationalmannschaft im Moment eher dürftig, ein neuer Zwirn soll aber trotzdem die Begeisterung der Fans für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land entfachen. Dabei orientieren sich der DFB und Ausrüster Adidas offenbar am letzten Heim-Turnier.

Bei der WM 2006 in Deutschland lief die DFB-Elf mit Trikots im "Teamgeist"-Design auf. © PATRICK HERTZOG / AFP

Das in Trikot-Fragen für gewöhnlich bestens informierte Portal Footy Headlines hat kurz vor dem Jahreswechsel den angeblichen Shirt-Satz für die am 14. Juni startende EM veröffentlicht.

Das Heim-Dress erinnert im Design demnach an die Arbeitskleidung der Weltmeisterschaft 2006, als Michael Ballack (47), Bastian Schweinsteiger (39) und Co. erst im Halbfinale an Italien scheiterten und sich am Ende den dritten Platz sicherten.

Dieses Mal schafften es die schwarz-rot-goldenen Deutschland-Farben allerdings auf die Schultern, während eine geschwungene schwarze Akzentlinie die Taille betonen soll.

Beim Auswärtstrikot präsentierten sich die Schöpfer hingegen wohl wesentlich experimentierfreudiger, wie schon im Oktober durchgesickert war. Laut dem Leak der Seite kommt das Gewand nämlich in der "mutigen Farbkombination" Pink und Lila daher.

Ob das Adidas- und DFB-Logo auf der Brust weiß oder lila erstrahlt, sei hingegen noch nicht sicher.