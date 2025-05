Wieder mit Nagelsmann vereint: DFB präsentiert Wagner-Nachfolger

Deutschland - Julian Nagelsmann (37) bekommt neue Unterstützung! Benjamin Hübner (35) beerbt Sandro Wagner (37) als Co-Trainer an der Seite des Bundestrainers nach dem Final-Four-Turnier der Nations League im Sommer.

Alles in Kürze

Benjamin Hübner (35) wird neuer Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft. © Uwe Anspach/dpa

Das gaben der DFB und die TSG Hoffenheim am Samstagvormittag bekannt. Der Vertrag des Ex-Profis im Kraichgau lief eigentlich noch bis Juni 2026 und wird somit vorzeitig aufgelöst, sein neues Arbeitspapier bei der deutschen Nationalmannschaft ist demnach für drei Jahre gültig.

"Ich kenne Benni sehr gut aus unseren gemeinsamen drei Jahren in Hoffenheim. Er war immer ein echter Teamplayer, der für den Erfolg der Mannschaft gebrannt und eigene Interessen zurückgestellt hat. Er hat schon als Spieler strategisch gedacht, war ein Anführer auf und neben dem Platz", freute sich Nagelsmann auf seinen neuen Kollegen.

Sportdirektor Rudi Völler (65) fügte an: "Benjamin Hübner hat neben den nachgewiesenen Qualitäten als Co-Trainer dank seiner langjährigen Profi-Erfahrung einen guten Blick auch für die Belange der Spieler. Das ist wichtig, und das Vertrauen zwischen ihm und Julian ist wegen ihrer erfolgreichen gemeinsamen Zeit in Hoffenheim sehr groß.

Als aktiver Kicker schaffte Hübner beim SV Wehen Wiesbaden den Sprung in den Profibereich und war später sechs Jahre für Hoffenheim am Ball, ehe er seine Fußballschuhe im Sommer 2022 mit 122 Bundesligaspielen auf dem Buckel an den Nagel hängte.