"Nicht optimal vorbereitet": DFB-Stars treten gegen Voss-Tecklenburg nach!

Frankfurt am Main - Die WM-Schmach und das anschließende Trennungs-Drama um Martina Voss-Tecklenburg (55) lässt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nicht los. In einer neuen Doku wurde die Ex-Bundestrainerin sogar von den Spielerinnen in die Mangel genommen.

DFB-Knipserin Alexandra Popp (32, r.) war vom Verhalten ihrer Übungsleiterin Martina Voss-Tecklenburg (55) nicht restlos begeistert. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Tatsächlich glaube ich, dass wir nicht optimal vorbereitet waren", sagte Kapitänin Alexandra Popp (32) in der Serie "Born for this - Mehr als Fußball".

Die zweite Staffel der Doku-Reihe begleitet die DFB-Frauen beim Turnier in Australien und Neuseeland, wobei die erste Episode bereits am 15. Juli im ZDF ausgestrahlt wurde. Zum Länderspiel in der Nations League gegen Dänemark am Freitag (20.30 Uhr) landen nun die Folgen zwei bis vier in der Mediathek des Senders.

Darin kritisieren die Kickerinnen unter anderem die ungünstigen Rahmenbedingungen in "Down Under" sowie die späte Kader-Nominierung der damaligen Bundestrainerin.

"Wir als Mannschaft haben es nicht als optimal gesehen", erklärte Popp. "Das hat auch einen gewissen Unmut innerhalb des Teams erzeugt."

"MVT" hatte ihre endgültige WM-Mannschaft erst Anfang August nach dem Ende der beiden Trainingslager in Herzogenaurach bekannt gegeben, wenige Tage vor dem Start des Turniers.

Daher sei es in den finalen Einheiten nicht darum gegangen, "dass wir uns als Team finden, sondern eher darum, sich zu beweisen", bemängelte Bayern-Star Lina Magull (29).