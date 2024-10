Personalsorgen bei deutscher Nationalmannschaft! Nächster DFB-Profi fällt aus

Robin Koch (28) muss verletzungsbedingt passen. © Tom Weller/dpa

"Robin Koch fällt aufgrund von Hüftgelenksbeschwerden für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League aus", gab das DFB-Team am heutigen Montagvormittag auf Social Media bekannt.

Zudem wurde mitgeteilt, dass Kevin Schade (22), Ex-Freiburger und Offensivspieler vom Premier-League-Klub FC Brentford, für Eintracht Frankfurts Abwehrchef nachnominiert wurde.

Der 28-Jährige hatte bereits zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison mit Beschwerden zu kämpfen, war beim 3:3-Remis gegen den tschechischen Verein Viktoria Pilsen nicht mit von der Partie.

Der Adlerträger erholte sich jedoch wieder und kehrte zeitnah auf den Platz zurück - und kam in den vergangenen drei Pflichtspielen zum Einsatz, so auch gegen die Bayern am gestrigen Sonntag.