Riesen-Überraschung beim DFB! Nagelsmann plant Rückkehr eines Weltmeisters

Frankfurt am Main - Kader-Paukenschlag bei der deutschen Nationalmannschaft ! Kaum ist Julian Nagelsmann (36) beim DFB am Zepter, da bahnt sich auch schon eine Mega-Überraschung an. Der neue Bundestrainer plant offenbar die Rückkehr von Weltmeister Mats Hummels (34).

Am 29. Juni 2021 schied Mats Hummels (34) mit der DFB-Elf im EM-Achtelfinale gegen England aus. Es war bis dato sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstagabend und beruft sich dabei auf eigene Informationen.

Demnach soll der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am morgigen Freitag nach mehr als zwei Jahren Pause für die anstehende Länderspielreise nach Amerika nominiert werden.

Zuletzt stand der Abwehr-Routinier noch unter Ex-Coach Joachim Löw (63) bei der Europameisterschaft 2021 mit dem Adler auf der Brust auf dem Rasen. In der aktuellen Saison präsentierte sich Hummels bislang allerdings in Bestform, wirkte in acht von neun Pflichtspielen des Vizemeisters mit und steuerte bereits zwei Treffer bei.

Fehlen werden laut dem Bericht dafür seine BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck (23), Emre Can (29) sowie Karim Adeyemi (21). Bei Ersterem kommen sportliche Gründe nur bedingt infrage, wohingegen Can und Adeyemi seit Wochen in einem Formtief stecken. Stürmer Niclas Füllkrug (30) sei hingegen "sicher" dabei.

Doch Hummels dürfte nicht die einzige Überraschung im ersten Aufgebot des ehemaligen Bayern-Trainers bleiben. Sky-Reporter Florian Plettenberg (35) vermeldet darüber hinaus nämlich, dass Chris Führich (25) eine Einladung erhalten werde.