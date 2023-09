DFB bestätigt: Nagelsmann neuer Bundestrainer!

Frankfurt am Main - Die Spatzen pfiffen es schon seit Tagen von den Dächern, nun meldete der DFB am Freitag Vollzug: Julian Nagelsmann (36) ist neuer deutscher Nationaltrainer!

Freut sich auf seine neue Aufgabe als Bundestrainer: Julian Nagelsmann (36). © INA FASSBENDER / AFP

In einer Pressemitteilung bestätigte der Deutsche Fußball-Bund, was bereits seit einigen Tagen in den Medien kursierte: Der frühere Bayern-Coach unterzeichnet am Freitagmorgen einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024, also bis nach der Heim-EM 2024.

Als Assistenten werden ihm dabei sowohl Sandro Wagner (35), der bereits als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft und als Interims-Co-Trainer bei dem deutschen Sieg gegen Frankreich fungierte, als auch Benjamin Glück (37), der zuletzt gemeinsam mit Nagelsmann beim FC Bayern arbeitete, zur Seite stehen.

Ein junges Trio soll die zuletzt strauchelnde Nationalmannschaft also wieder auf Kurs bringen und eine neue Euphorie vor der EM im eigenen Land entfachen!

Auf der um 12 Uhr anberaumten Pressekonferenz erläuterte DFB-Präsident: Bernd Neuendorf (62) : "Julian war unser erster Ansprechpartner", während Rudi Völler (63) ganz und gar von einem "Glücksfall" sprach.

Der DFB-Sportdirektor führte aus, dass Nagelsmann "genau der Richtige von seiner Art sei, wie er mit den Spielern umgehe."