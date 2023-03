Spiel eins nach Katar: Neuling trumpft auf, einem Deutschen gelingt so gut wie nix

Mainz - "Leidenschaft und Überzeugung" hatte Bundestrainer Hansi Flick (58) vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru gefordert. Seine Mannschaft erfüllte diese Vorgaben beim 2:0 gegen die Peruaner vorbildlich und hielt zudem hinten die Null. Einziges Manko am Samstagabend in Mainz - die Chancenverwertung.

Nationalmannschafts-Neuling Marius Wolf (27) gefiel auf der rechten Seite mit gefährlichen Vorstößen und Eingaben. © DPA / Arne Dedert

Ein paar schnelle Tempogegenstöße verbuchten die Peruaner, ohne jedoch richtig zum Abschluss zu kommen. Deutschlands Torwart Marc André ter Stegen (30) fischte sämtliche Eingaben sicher weg.

Seine Vorderleute Matthias Ginter (29) und Nico Schlotterbeck (23) klärten, wo geklärt werden musste. Schlotterbeck schaltete sich zudem mehrfach in die Offensive ein, leitete das 1:0 per Diagonalball ein und holte in Halbzeit zwei einen Elfmeter raus.

Für die Außenverteidiger David Raum (24) und Marius Wolf (27) blieb viel Raum und Zeit für gefährliche Vorstöße.

Insbesondere Debütant Wolf stach positiv heraus, mit seinen Hereingaben bereitete er mehre Torchancen und den Treffer zum 2:0 vor.

Auf der Doppelsechs gefielen Emre Can (29) und Joshua Kimmich (28) als Taktgeber mit Umsicht. Und dann standen noch vier gelernte Offensivleute im deutschen 4-2-2-2-System auf dem Rasen.

Kai Havertz (23) bereitete das 1:0 überlegt vor. Dass er vom Elfmeterpunkt den Pfosten traf, war glücklose Maßarbeit.