Thomas Müller zeigt sich mit Rapper Apache 207: Treffen beweist Nagelsmann-Aussage

Müller hatte zusammen mit seiner Frau Lisa (34) ein Konzert des Deutschrappers in der Olympiahalle in München besucht. Eng umschlungen zeigte sich das Paar auf der Tribüne und kuschelte damit den angeblichen Ehe-Ärger weg.

Und diese Aussage bestätigte Müller jetzt mit einem Foto zusammen mit Rapper Apache 207, das er auf Instagram veröffentlichte. Die beiden sitzen auf einem Sofa und lächeln zufrieden in die Kameralinse. "Danke für die Einladung", schrieb der Bayern-Star zu dem Schnappschuss.

Und weiter: "Thomas ist ein Connector, einer, der sehr viele Gruppen verbinden kann." Das macht den Routinier so wichtig für die Stimmung innerhalb der DFB-Elf.

Thomas Müller und seine Frau Lisa (34) sind seit rund 15 Jahren verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

Müllers Follower sind von dem Instagram-Beitrag begeistert - und gleichzeitig überrascht.

"Dinge, die man nicht erwartet hätte", "Das Duo hatten wir nicht auf unserer Bingo-Karte" und "Dieser Typ is so random, ich lieb's", schreiben sie beispielsweise in den Kommentaren unter dem Foto mit dem "Roller"-Interpreten.

Und einer der Top-Kommentatoren hat auch den Zusammenhang mit der Aussage des Bundestrainers erkannt: "Nagelsmann hat's perfekt auf den Punkt gebracht. Müller kann mit Rappern und Jodlern. Was ein Typ!"

Bleibt zu hoffen, dass Müller mit seiner positiven Art dem DFB-Team bei der Heim-EM den extra Schub verleihen kann, den es braucht, um so ein großes Turnier zu gewinnen.