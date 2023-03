14.03.2023 14:00 Vor Deutschland-Duell: Schon drei Belgier sind aus der Nationalelf zurückgetreten!

Heute in zwei Wochen tritt die das DFB-Team in Köln gegen die belgische Nationalelf an. Diese wird in dem Duell auf drei Akteure verzichten müssen.

Von Lukas Schulze

Köln - Am 28. März (20.45 Uhr Anstoß) tritt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Köln zum Freundschaftsspiel gegen die belgische Nationalelf an. Diese wird in dem Duell auf mindestens drei langjährige Akteure verzichten müssen. Toby Alderweireld (34, l.), Simon Mignolet (35, M.) und Eden Hazard (32, r.) waren jahrelang Stützen der belgischen Nationalmannschaft und sind inzwischen abgetreten. © Bildmontage: Francisco Seco/AP/dpa, Virginie Lefour/BELGA/dpa, Tom Weller/dpa Sportlicher Verlust oder notwendiger Generationenwechsel? Kaum hat der vormalige Leipzig-Trainer Domenico Tedesco (37) die belgische Nationalelf übernommen, hagelt es einen Rücktritt nach dem nächsten. Anfang dieser Woche gab Simon Mignolet (35, Torwart) seinen Rückzug bekannt. Der Stammtorwart vom FC Brügge kam auf 35 Länderspiele. Eine Woche zuvor hatte bereits Toby Alderweireld (34, Royal Antwerpen) verkündet, kein Spiel mehr für die Roten Teufel zu bestreiten. Der Innenverteidiger steht auf Platz drei der Ewigenliste der belgischen Nationalspieler mit den meisten Einsätzen. Nationalmannschaft Flick spricht Klartext zu möglicher Neuer-Rückkehr: Kein Freischein für langjährige Nummer 1! Und schon Ende vergangenen Jahres, kurz nach dem Vorrunden-Aus bei der WM, hatte Spielführer Eden Hazard (32) nach 126 Auswahlspielen und fast sieben Jahren Kapitänsamt Konsequenzen gezogen. Doch so hart der Schritt auf den ersten Blick aussieht, so überfällig ist er. Die jahrelang hochgelobte "Goldene Generation" der Belgier, zu der auch Kevin de Bruyne (31), Jan Vertonghen (35) oder Romelu Lukaku (29) zählen, hat größtenteils ausgedient. Trotz unzähliger internationaler Topstars sprang nie mehr als ein dritter Patz bei der WM 2018 in Russland unter der sechsjährigen Ägide des Spaniers Robert Martínez (49) heraus. Beim enttäuschenden 0:0 gegen Kroatien, dem abschließendem Vorrunden-Spiel in Katar, betrug der Altersschnitt der Startelf 31,4 Jahre! Ob Domenico Tedesco im Hinblick auf seine erste Nagelprobe gegen Deutschland weitere harte Einschnitte vornehmen wird, wird der kommende Freitag zeigen. Dann gibt Belgien seinen Kader bekannt.

Titelfoto: Bildmontage: Francisco Seco/AP/dpa, Virginie Lefour/BELGA/dpa, Tom Weller/dpa