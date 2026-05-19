19.05.2026 09:13 Matthäus kritisiert DFB-Kommunikation in Neuer-Frage

Manuel Neuer wird wohl die deutsche Nummer 1 bei der Fußball-WM – doch die späte Entscheidung wirft Fragen auf. Auch bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Von David Joram München/Berlin - Lothar Matthäus (65) würde ein DFB-Comeback von Torhüter Manuel Neuer (40) bei der Fußball-WM begrüßen, kritisiert aber die Informationspolitik des Verbands. "Rein sportlich ist diese Überlegung für mich absolut nachvollziehbar. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die Art und Weise der Kommunikation", schrieb der Rekordnationalspieler in einer Sky-Kolumne.

Manuel Neuer (40, l.) könnte mal wieder als Nummer 1 bei der WM im Tor stehen. Oliver Baumann (35) muss dann von der Bank aus zusehen. © Tobias SCHWARZ/AFP Im Umgang mit Torhüter Oliver Baumann (35) und den Fans habe er Ehrlichkeit und Transparenz vermisst. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sei "einen Weg gegangen, der für ihn vielleicht der richtige war, aber unnötige Diskussionen ausgelöst hat", kritisierte Matthäus. "Dabei mache ich ihm persönlich keinen Vorwurf – das Thema betrifft den gesamten DFB. Dort arbeiten erfahrene Verantwortliche. Solche Situationen hätte man frühzeitig vermeiden müssen." Deutsche Nationalmannschaft Nicht schon wieder! Gwinn-Aus überschattet klaren DFB-Sieg gegen Österreich Auch Nagelsmanns "Sportstudio"-Auftritt am Samstag im ZDF habe "wenig zur Klärung beigetragen". Neuer wird nach Medien-Informationen als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur WM in diesem Sommer reisen.

Nagelsmann gibt WM-Kader am Donnerstag bekannt