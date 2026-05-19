Torwart-Sensation perfekt! Manuel Neuer fährt als Nummer eins zur WM
Frankfurt am Main - Wochenlang rankten sich die Gerüchte um ein Comeback im Tor der deutschen Nationalmannschaft, nun scheint die Sensation perfekt: Manuel Neuer (40) fährt als Nummer eins zwischen den Pfosten zur Fußball-WM in die USA, Mexiko und Kanada.
Wie die Bild berichtet, habe Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) diese Entscheidung nicht nur bereits getroffen, sondern auch der eigentlichen Nummer eins, Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim, in einem Telefonat mitgeteilt.
Für den Keeper, der seit dem Rücktritt von Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft 2024 und den Verletzungen von Marc-André ter Stegen (34) der neue starke Mann im DFB-Tor war, ist dies kurz vorm Höhepunkt seiner Karriere ein ganz bitterer Rückschlag.
Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Gerüchte um Neuer Fahrt aufgenommen, mehrere Experten forderten, dass Nagelsmann den Keeper aus der DFB-Rente holen und von einem Einsatz bei der WM überzeugen soll.
Neuer hatte während der Saison mit dem FC Bayern München immer wieder ganz starke Leistungen gezeigt, vor allem seine Paraden in der Champions League sorgten international für Aufsehen.
Natürlich entging das auch Baumann nicht, der zuletzt immer wieder auf ein mögliches Neuer-Comeback angesprochen wurde und sichtlich gereizt war. Nach der 0:4-Pleite der TSG bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonabschluss sagte er: "Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", so der Keeper bei Sky.
Manuel Neuer wird zum zweiten Mal Vater und fährt trotzdem zur WM
Baumann betonte noch, er habe seine Informationen aus einem Vier-Augen-Gespräch mit Julian Nagelsmann.
Offenbar entzog ihm der Bundestrainer im Anschluss jedoch eben jenes Vertrauen - zumindest als Nummer eins im Kasten. Laut Bild habe Oliver Baumann trotzdem zugesichert, auch als Ersatz-Keeper für die WM, die am 11. Juni beginnt, bereitzustehen.
Warum Neuer sich überzeugen ließ, doch noch einmal ins Tor zurückzukehren, ist unklar. Sein letztes Spiel bestritt er bei der Heim-EM 2024, als die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale dramatisch am 5. Juli mit 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien ausschied.
Seitdem hatte er betont, dass er fein sei mit seiner Entscheidung, sich das DFB-Trikot nicht noch einmal überzustreifen.
Überraschend kommt seine Rückkehr auch, weil erst am Montag bekannt wurde, dass er mit seiner Frau Anika zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet.
Für Söhnchen Luca, der im März 2024 geboren wurde, ist ein Geschwisterchen im Anmarsch. Neuer bestätigte die News dem Bayerischen Rundfunk und betonte, die Familie habe aus diesem Grund extra keine Fernreise für den Urlaub geplant, sondern bleibe in Europa.
Davor steht aber noch das DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin gegen den VfB Stuttgart an. Zuletzt plagten Neuer Wadenprobleme, die aber nicht gravierend sein sollen.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa,