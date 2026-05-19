Torwart-Sensation perfekt! Manuel Neuer fährt als Nummer eins zur WM

Frankfurt am Main - Wochenlang rankten sich die Gerüchte um ein Comeback im Tor der deutschen Nationalmannschaft , nun scheint die Sensation perfekt: Manuel Neuer (40) fährt als Nummer eins zwischen den Pfosten zur Fußball-WM in die USA, Mexiko und Kanada .

Manuel Neuer (40, l.) macht tatsächlich beim DFB die Rolle rückwärts und fährt als Nummer eins im Tor mit zur WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, r.) freut's. © Christian Charisius/dpa

Wie die Bild berichtet, habe Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) diese Entscheidung nicht nur bereits getroffen, sondern auch der eigentlichen Nummer eins, Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim, in einem Telefonat mitgeteilt.

Für den Keeper, der seit dem Rücktritt von Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft 2024 und den Verletzungen von Marc-André ter Stegen (34) der neue starke Mann im DFB-Tor war, ist dies kurz vorm Höhepunkt seiner Karriere ein ganz bitterer Rückschlag.

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Gerüchte um Neuer Fahrt aufgenommen, mehrere Experten forderten, dass Nagelsmann den Keeper aus der DFB-Rente holen und von einem Einsatz bei der WM überzeugen soll.

Neuer hatte während der Saison mit dem FC Bayern München immer wieder ganz starke Leistungen gezeigt, vor allem seine Paraden in der Champions League sorgten international für Aufsehen.

Natürlich entging das auch Baumann nicht, der zuletzt immer wieder auf ein mögliches Neuer-Comeback angesprochen wurde und sichtlich gereizt war. Nach der 0:4-Pleite der TSG bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonabschluss sagte er: "Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", so der Keeper bei Sky.