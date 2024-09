Würden Sie einen Spieler aus der Saudi-Liga für die Nationalelf nominieren, Herr Nagelsmann?

Bild der Vergangenheit: Steven Bergwijn (26, M.) wird nach seinem Saudi-Wechsel so schnell nicht mehr für Oranje auflaufen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sollten Spieler aus der neureichen, aber sportlich drittklassigen Saudi-Liga trotzdem Nationalelf spielen dürfen? Dieses Thema diskutieren seit Tagen viele Fans und Funktionäre!

Holland-Coach Koeman (61) statuierte zuletzt ein Exempel und verkündete, Starstürmer Steven Bergwijn (26) nach dessen Wechsel nach Saudi-Arabien nicht mehr zu nominieren.

Am Montag äußerte sich auch der Bundestrainer dazu:

"Das ist keine ganz leichte Frage. Generell kann ich es schon verstehen, wenn der Trainer die Leistungsfähigkeit dann überprüfen will, aktuell ist die Liga in Saudi-Arabien noch nicht auf dem Niveau, wie in Europa die meisten Ligen sind."

Mit anderen Worten: Sportlich macht ein Wechsel auf die arabische Halbinsel wenig Sinn! Finanziell lohnt es sich umso mehr - Bergwijn soll bei Al-Ittihad neun Millionen Euro einsacken.