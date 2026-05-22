24/7 Fußball satt! Heute startet ein neuer TV-Sender
Frankfurt am Main - Na, sehnt Ihr Euch nach einem weiteren Sport-Streamingdienst? Vielen Fans dürfte bei dieser Frage nur noch ein gehässiges Lachen im Hals stecken bleiben. Der Deutsche Fußball-Bund trotzt dem Anbieter-Wirrwarr der vergangenen Jahre und probiert es jetzt dennoch mit einem eigenen TV-Kanal. Kostenlos ist der Spaß natürlich nicht.
Am Freitag ist "DFB.TV", der lineare Pay-TV-Sender des DFB, an den Start gegangen.
Um 15.30 Uhr erblickte das Spartenangebot mit einer Talkrunde um Präsident Bernd Neuendorf (64) und Generalsekretär Dr. Holger Blask (51) das Licht der Welt. Das Versprechen: 24 Stunden am Tag Fußball satt, sieben Tage die Woche.
Zum Übertragungsanpfiff zeigt der Sender unter anderem die Abschlusspressekonferenzen von Vincent Kompany (40) und Sebastian Hoeneß (44) vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr) sowie die Abschlusstrainingseinheiten aus dem Olympiastadion.
Das sogar noch gratis, denn der erste Tag läuft parallel auch ohne Paywall auf YouTube mit. "Es ist der Start, mit dem der Sender vom ersten Tag an sein Versprechen einlösen will, den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen", hieß es dazu in einer Pressemitteilung des DFB.
Anschließend muss besagter Fan aber in die Tasche greifen, wenn er nah dranbleiben will. Über die eigene App "DFB.TV+" kostet das Angebot 5,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo. Daneben ist der Kanal über die TV- und Streamingplattformen DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo abrufbar.
DFB.TV zeigt zum Start vier Live-Spiele am Finaltag der Amateure
Dafür kredenzt der TV-Neuling zum Finaltag der Amateure am Samstag immerhin gleich vier Livespiele: VfR Mannheim gegen SV Waldhof Mannheim (11.30 Uhr), TuS Koblenz gegen SV Eintracht Trier (13.30 Uhr), FSV Zwickau gegen FC Erzgebirge Aue (15.30 Uhr) und Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München (16.30 Uhr).
Das Pokalfinale gibt es dann allerdings lediglich als Second-Screen-Watchparty, bei der Ihr Reporter Robby Hunke (42) und Niklas Wilson Sommer (28) beim Zuschauen zuschauen könnt.
Zusätzlich zu einigen Live-Partien - zunächst aus dem Amateur- und Jugendbereich - dürfen sich Fußballbegeisterte auf zahlreiche Dokus, alte Klassiker wie das 7:1 der Nationalelf gegen Brasilien und das neue Nachrichtenformat "DFB Kompakt" freuen.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Zattoo/Zattoo/obs