Ausgerechnet neben Völler! "Schweini" unterläuft kurioser Versprecher

Bastian Schweinsteiger (39, l.) war am Dienstagabend als Experte für die ARD im Einsatz. © Marius Becker/dpa

In der Halbzeitpause der umkämpften Partie stellte sich DFB-Sportdirektor den Fragen von Esther Sedlaczek (38) und "Schweini", wobei natürlich auch der Stuttgarter Torschütze aus dem ersten Durchgang zur Sprache kam.

Schon in der elften Minute hatte Waldemar Anton (27) die Gäste aus dem Schwabenland nämlich in Führung gebracht, was der 39-jährige Experte würdigen wollte.

Der Anblick von "Tante Käthe" verwirrte den Weltmeister von 2014 aber offenbar, denn plötzlich nannte Schweinsteiger den VfB-Abwehrchef Waldemar Hartmann (75) statt Waldemar Anton.

Mit dem Kult-Moderator und Sportreporter führte Völler - damals noch als amtierender Bundestrainer - im September 2003 ein legendäres Interview, in dessen Verlauf er sich in Rage redete und ein unvergessliches Zitat nach dem anderen ergoss.

Hartmann warf er unter anderem an den Kopf: "Du sitzt hier locker bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker."