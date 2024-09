DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Bayern und BVB müssen gegen Bundesligisten ran!

Dortmund - Das große Favoritensterben ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeblieben. Demzufolge gibt es in der zweiten Runde bereits einige Kracher-Duelle!

Wie auch in der ersten Runde, wird es in der 2. Runde Fernsehspiele im Free-TV an beiden Tagen, also dem 29. und dem 30. Oktober geben.

Alle Begegnungen werden aber auch bei Sky beziehungsweise dem Streaminganbieter WOW gezeigt. Ab Mitternacht darf DAZN Highlights anbieten.