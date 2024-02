Werkself nach Bayern-Gala mit Pokal-Losglück: Schnappt sich Leverkusen jetzt das Double?

Dazu besitzt Bayer gegen den Zweitligisten im Rheinischen Derby sogar noch Heimrecht, was die Chancen auf einen Double-Sieg im Mai kaum schmälern dürfte.

Sein Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung, Fortuna Düsseldorf ist für den Spitzenreiter der Bundesliga die letzte Hürde auf dem Weg nach Berlin.

Daniel Thioune (49) hatte sich im aktuellen Sportstudio des ZDF vor dem Griff in den Topf festgelegt, auf die Mannschaft der Stunde von Trainer-Kollege Xabi Alonso (42) würde er lieber nicht treffen.

Das Nachholspiel steigt übrigens am 12. März, die Halbfinals werden am 2. und 3. April bestritten. Ihren Höhepunkt findet die diesjährige Pokalsaison am 25. Mai im Olympiastadion der Hauptstadt.