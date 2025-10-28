DFB-Pokal live: Fußball-Wahnsinn am Millerntor! FC St. Pauli rettet sich ins Elfmeterschießen

Fortsetzung des Artikels laden

19.15 Uhr: Elfmeter-Gegentor! VfL Wolfsburg liegt zurück

Tor für Holstein Kiel! Den gegebenen Strafstoß verwandelt Bernhardsson zum 1:0 für die Gäste.

19.11 Uhr: Strafstoß für Holstein Kiel

Erst Rot, dann auch noch Elfmeter: Für die Wölfe kommt jetzt alles zusammen. Kiels Heber wird im Sechzehner von Souza Fall gebracht, woraufhin Schiedsrichter Exner auf den Punkt zeigt.

19.08 Uhr: Platzverweis in Wolfsburg

Was hat er sich denn dabei nur gedacht? Seelt erweist dem VfL Wolfsburg einen Bärendienst! Binnen weniger Minuten kommt derNiederländer zweimal zu spät, sieht Für das Halten gegen Kapralik seine zweite Gelbe Karte und muss damit vorzeitig vom Platz.

19.03 Uhr: Zwei von vier Live-Spielen noch torlos

Das kann nur besser werden. Nach etwa einer halben Stunde sind in zwei der vier Live-Begegnungen bisher nur zwei magere Tore gefallen. Dabei hätte in Wolfsburg durchaus ein Treffer fallen können. In der 27. Spielminute kam VfL-Akteur Pejcinovic nach einem Amoura-Ball zum Abschluss. Dessen Volley-Direktabnahme schrammte jedoch am linken Pfosten vorbei.

18.48 Uhr: Cuisance trifft für Hertha BSC

Und auch die Hertha aus Berlin führt zu Hause mit 1:0 gegen Zweitliga-Konkurrent SV Elversberg! Demme beweist Auge und schickt Cuisance von der Mittellinie aus mit einem Zucker-Zuspiel. Der Mittelfeld-Akteur Cuisance ist daraufhin durch, befördert das runde Leder dann im Anschluss in den Kasten der Gäste aus dem Saarland.

18.39 Uhr: Tor! Eintracht Frankfurt mit perfektem Start gegen Borussia Dortmund

Knauff bringt Eintracht Frankfurt früh in Führung. Götze spielt einen Steckpass auf den in Richtung BVB-Box durchstartenden Rechtsaußen, der vor Keeper Kobel eiskalt bleibt - und den Ball gekonnt ins rechte Toreck schiebt.

Lässt seiner Freude freien Lauf: Frankfurt-Akteur Ansgar Knauff (23). © Arne Dedert/dpa

18.36 Uhr: XXL-Pyroshow der Frankfurt-Fans

Pyro-Alarm im Frankfurter Waldstadion! Beim Betreten des Platzes wurden die Spieler von einer Wahnsinns-Pyroshow in der Westkurve empfangen. SGE-Anhänger zündeteten Dutzende Bengalos sowie Rauchbomben, die dichten schwarzen Rauch erzeugten und den heimischen Block einhüllten. Die dunklen Schwaden waberten dabei auch über das Spielfeld, beeinträchtigen die Sicht aufs Geläuf.

Die heimischen SGE-Fans fackelten ein ganzes Munitionslager an Pyro ab. © Imago / Jan Huebner

18.31 Uhr: Anpfiff! Pokal-Dienstag ist eröffnet

Vorhang auf, es geht los. Die ersten vier Zweitrundenspiele sind im Gange, der heutige Pokalabend hat damit begonnen.

18.12 Uhr: Die ersten vier DFB-Pokal-Begegnungen im Überblick

In etwa 20 Minuten starten die ersten acht Mannschaften in die zweite DFB-Pokal-Runde. Das Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) steht dabei im Mittelpunkt der Partien um das Weiterkommen ins Achtelfinale. Eine weitere Bundesliga-Partie gibt es mit dem 1. FC Heidenheim gegen Oberhaus-Aufsteiger Hamburger SV. Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg spielt derweil zu Hause gegen Holstein Kiel, SV Elversberg gastiert derweil zum Zweitliga-Duell bei der Hertha aus Berlin. 18.30 Uhr: 1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga) Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga) Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga) VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)

17.54 Uhr: Stolpert RB Leipzig heute in Cottbus?

Nach dem Pokal-Märchen gegen den eine Klasse höher spielenden Zweitliga-Klub Hannover 96 träumt Drittligist Energie Cottbus von einer Überraschung am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) im Duell mit Bayern-Jäger RB Leipzig. Wenn auch auf dem Papier als "Underdog" in der vermeintlichen Außenseiterrolle spielend, wollen die Mannen von FCE-Chefcoach Claus-Dieter "Pele" Wollitz (60) heute dennoch ihre Chance nutzen - und die Roten Bullen aus Sachsen zu Fall bringen. "Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf", versicherte der 60-jährige Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel im eigenen Stadion. Mut machen dürfte den Lausitzer vor allem die starke Heimbilanz. In der noch laufenden Saison ist das Team nämlich noch ungeschlagen, feierte vor heimischer Kulisse zuletzt vier Siege in Folge. TAG24 berichtet übrigens im Liveticker vom Spiel - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

Heimspiel gegen RB Leipzig: Auf Energie-Cheftrainer "Pele" Wollitz (60) & Co. wartet heute ein harter Brocken. © Robert Michael/dpa

17.27 Uhr: Wann steigen die Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale?

Es wird ernst: Heute und morgen entscheidet sich, welche Mannschaften den Sprung in die nächste K.-o.-Runde schaffen - und damit im Rennen um den DFB-Pokal bleiben. Im Falle eines Weiterkommens folgt für die letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften dann erstmal eine kurze Cup-Pause, ehe der Wettbewerb in die nächste Runde geht. Die Achtelfinal-Partien stehen am 2. und 3. Dezember diesen Jahres an, gefolgt von den Viertelfinal-Begegnungen am 3./4. sowie 10./11. Februar.

Alle träumen vom DFB-Pokal, doch nur eine Mannschaft kann am Ende der Sieger sein. © Tom Weller/dpa

16.57 Uhr: BVB-Kracher im Free-TV! Wer überträgt heute den DFB-Pokal?

Acht DFB-Pokal-Spiele stehen im Laufe des heutigen Abends auf dem Programm. Sieben davon sind allerdings nicht frei empfangbar, werden von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Kein Grund jedoch, die Pläne für einen gemütlichen Fußballabend auf der Couch über den Haufen zu werfen. Denn das ZDF zeigt die Knaller-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) live aus dem Waldstadion. Alle, die kein kostenpflichtiges Streaming-Abo besitzen, haben somit nochmals Glück gehabt. Ihr könnt das Spiel - wie auch die anderen sieben - aber auch im großen TAG24-Liveticker mitverfolgen, bleibt so stets auf dem Laufenden.

Das ZDF überträgt das Pokal-Heimspiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund live im Free-TV. © Robert Michael/dpa

16.27 Uhr: Noch keine Sensationen im DFB-Pokal

Die ganz großen Überraschungen blieben bislang noch aus. Die Favoriten aus dem Oberhaus setzten sich nämlich in den Duellen zuvor am Ende durch. Einzig Erstligist Werder Bremen erwischte es zum Auftakt in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Im Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger und Vorjahres-Finalist Arminia Bielefeld setzte es ein hauchdünnes 0:1 (0:0), wodurch sich die Hanseaten früh aus dem Wettbewerb verabschieden mussten. Nicht viel besser ergangen wäre es fast dem amtierenden Pokalsieger: Der VfB Stuttgart machte es auswärts gegen Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig extrem spannend, setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 8:7 (4:4, 3:3, 1:1) durch.

Arminia-Kicker Isaiah Young (27) traf damals zum 1:0-Endstand gegen die eine Klasse höher spielenden Bremer. © Bernd Thissen/dpa

15.59 Uhr: Um so viel geht es! Prämie für das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals

Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale - sondern auch finanziell. Für das Erreichen der nächsten Runde winken den noch übrig gebliebenen 16 Teams jeweils 847.544 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das wäre vor allem für Drittliga-Klub Energie Cottbus ein Segen. Dem Sieger winkt im Übrigen neben dem Pokal auch eine XXL-Finanzspritze in Höhe von 4.320.000 Euro, der Verlierer hingegen erhält 2.880.000 Euro als "Trostpreis".

Mehr als üppig! Im Falle eines Weiterkommens winkt ein wahrer Geldsegen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

15.34 Uhr: Die heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick