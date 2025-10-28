 4.533

DFB-Pokal live: Fußball-Wahnsinn am Millerntor! FC St. Pauli rettet sich ins Elfmeterschießen

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Die Schlussphase ist angebrochen und auf gleich drei von vier Schauplätzen steht noch alles auf Messers Schneide.

Von Ivan Simovic

Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.

FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim n.E. 2:2

Torschützen: 1:0 Hauke Wahl (1.), 1:1 Grischa Prömel (47.), 1:2 Andrej Kramaric (107.), 2:2 Mathias Pereira Lage (120.+2)

TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.

Elfmeterschießen zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim

Vorhang auf, es geht los!

FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim 1:0

1. Elfmeter: Paulis Smith legt vor, trifft für die Kiezkicker.

23.20 Uhr: Fußball-Wahnsinn am Millerntor

Tor für den FC St. Pauli!

In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt Pereira Lage doch tatsächlich noch den 2:2-Ausgleichstreffer, rettet seine Mannschaft damit ins Elfmeterschießen - und verwandelt das heimische Wohnzimmer im gleichen Atemzug in ein bebendes Tollhaus. Irre!

23.06 Uhr: Andrej Kramaric trifft, Hoffenheim führt in Hamburg

Eiskalter Strafstoß!

TSG-Knipser Kramaric bleibt cool wie immer, verwandelt den Strafstoß zur 2:1-Führung der Gäste.

23.03 Uhr: Handelfmeter für die TSG!

Wahnsinn: Nur etwa 30 Sekunden nach Wiederanpfiff zeigt Schiedsrichter Schlager auf den Punkt.

Sands bekommt den Ball im Strafraum an die Hand, woraufhin der Unparteiische auf "Strafstoß" entscheidet.

22.59 Uhr: Weiter remis zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim

Die Hälfte der Verlängerung sind vorüber - und noch immer steht es 1:1.

Nun bleiben noch weiter 15 Minuten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Sollte es allerdings beim Unentschieden bleiben, wird die letzte Zweitrunden-Partie des heutigen Dienstags im Elfmeterschießen entschieden.

Voller Einsatz! Hoffenheims Ihlas Bebou (31, v.l.n.r.), Paulis Karol Mets (32) und TSG-Akteur Umut Tohumcu (21) kämpfen um den Ball.
Voller Einsatz! Hoffenheims Ihlas Bebou (31, v.l.n.r.), Paulis Karol Mets (32) und TSG-Akteur Umut Tohumcu (21) kämpfen um den Ball.  © Daniel Bockwoldt/dpa

22.45 Uhr: Verlängerung am Hamburger Millerntor

Weiter geht's!

Die erste Hälfte der Verlängerung zwischen dem FC St. Pauli und TSG Hoffenheim ist eröffnet. Wer hat noch die Power, diesen Fußball-Krimi für sich zu entscheiden?

22.37 Uhr: Erstligist FC Augsburg fliegt aus DFB-Pokal

Abpfiff, drei von vier Partien sind vorbei.

RB Leipzig zieht mit einem souveränen 4:1-Auswärtserfolg bei Drittligist Energie Cottbus mühelos ins Achtelfinale ein, Unterhaus-Klub VfL Bochum hingegen sorgt für eine dicke Überraschung und wirft den eine Klasse höher spielenden FC Augsburg aus dem Wettbewerb. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt zuhause 3:1 gegen den Karlsruher SC.

Nur am Millerntor ist noch keine Entscheidung gefallen. Im Erstliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und der TSG steht es weiter nur remis. Die Begegnung geht damit in die Verlängerung.

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1 (1:0)

Torschützen: 1:0 Shuto Machino (3. Minute), 2:0 Nico Elvedi (51.), 2:1 Fabian Schleusener (59.), 3:1 Haris Tabakovic (89.)

Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4 (0:3)

Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.), 0:4 Ezechiel Banzuzi (59.), 1:4 Erik Engelhardt (86.)

FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1)

Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.)

22.37 Uhr: Vorentscheidung im Borussia-Park!

3:1 für Borussia Mönchengladbach! Das dürfte es wohl gewesen sein.

Bei einem Tempogegenstoß der Hausherren spielt Honorat den Ball zu Tabakovic, der völlig frei durch ist - und eiskalt verwandelt.

22.33 Uhr: Ergebniskosmetik der Cottbusser

Energie-Profi Engelhardt mit dem Ehrentreffer.

Der Angreifer kommt nach einem Borgmann-Zuspiel zum Abschluss, haut die Kugel im Sechzehner durch die Beine von Leipzigs Bitshiabu ins Tor.

22.24 Uhr: Spannung pur! Wem gelingt der Sprung ins DFB-Pokal-Achtelfinale?

Die Schlussphase ist angebrochen - und auf gleich drei von vier Schauplätzen steht noch alles auf Messers Schneide.

Borussia Mönchengladbach führt knapp mit 2:1 gegen den Karlsruher SC, VfL Bochum liegt auswärts beim FC Augsburg ebenfalls vorne, und im Erstliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und der TSG aus Hoffenheim steht es weiterhin unentschieden.

