Glatzel erlöst HSV in Überzahl: Heidenheim fliegt aus dem Pokal

Heidenheim - Trotz langer Überzahl konnten die Hamburger am Dienstagabend erst nach einem verwandelten Elfmeter aufatmen. Die Rothosen zogen mit einem 0:1-Erfolg in Heidenheim in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Robert Glatzel (31) erlöste mit seinem Strafstoß den ideenlosen Hamburger SV. © WITTERS

Der HSV kam vor ausverkaufter Kulisse in der Heidenheimer Voith-Arena beinahe mit einem Blitzstart in die Partie. Rayan Philippe fand den einlaufenden Miro Muheim völlig frei im Strafraum, doch der 27-Jährige traf Traoré, der zuvor weggerutscht war und vor dem Tor lag (3.)

Die nächste Großchance gehörte auch den Gästen. Nach Patzer von Heidenheims Mainka lief Königsdörffer plötzlich allein auf Ramaj zu. Doch der Stürmer scheiterte mit einem Schuss auf das kurze Eck am Schlussmann der Gastgeber (7.).

In der temporeichen Anfangsphase übernahmen die Rothosen das Ruder, das Spiel wurde allerdings nach zwei längeren Behandlungspausen zerfahrener. Die Gastgeber konnten keinerlei Torgefahr aufbauen, während sich Hamburg nur noch mit einem verzogenen Schuss von Philippe dem Heidenheimer Gehäuse annäherte (33.).

Dann allerdings schickte Elfadli Königsdörffer, der sich zwar mit dem Kopf gegen Tim Siersleben durchsetzte, dann aber von dem Verteidiger gelegt wurde. Schiedsrichter Benjamin Brand zückte die rote Karte, da Siersleben der letzte Mann war (45.).

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit ging es für beide Mannschaften torlos in die Kabine. Ein Zwischenergebnis, mit dem die Hausherren angesichts der beiden Hamburger Großchancen sicherlich besser leben konnten.