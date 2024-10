DFB-Pokal im Liveticker: Hier werden die Partien heute übertragen

Während Titelverteidiger Bayer Leverkusen und der zweimalige Titelträger RB Leipzig ihre Aufgaben am Dienstag souverän lösten und ins Achtelfinale einzogen, musste Borussia Dortmund sämtliche Hoffnungen auf den Pokal bereits in der zweiten Runde begraben: Gegen den VfL Wolfsburg setzte es ein 0:1 nach Verlängerung.

Deutschland - Es ist wieder DFB-Pokalzeit ! Am Dienstag und Mittwoch steigt die 2. Runde im beliebten Cup-Wettbewerb in Deutschland.

Alle anderen Partien sind leider nur hinter einer Paywall zu sehen. Sky zeigt alle acht Spiele einzeln und in der Konferenz. In unserem Liveticker halten wir Euch aber über alle wichtigen Ereignisse der Zweitrunden-Duelle auf dem Laufenden.

Der FC Bayern München und die zweite Pokalrunde - in letzter Zeit eher Fluch als Segen für den Rekordtitelträger.

20 Mal konnten die Münchner ihren Namen in den Pokal eingravieren lassen, zuletzt 2020 - dann folgten allerdings zwei Zweitrunden-Pleiten in Folge, dann 2022/23 das Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg und in der vergangenen Saison erneut eine Niederlage in der zweiten Runde. Gegen Mainz 05 muss um 20.45 Uhr also die Trendwende her.