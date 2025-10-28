DFB-Pokal live: Rückstand zur Pause! Erstliga-Klub droht Cup-Aus
Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
Torschütze: 1:0 Shuto Machino (3.)
Energie Cottbus - RB Leipzig 0:3 (0:3)
Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.)
FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1)
Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.)
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)
Torschütze: 1:0 Hauke Wahl (1.)
TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.
21.50 Uhr: Wiederanpfiff
Weiter geht's!
Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.
21.34 Uhr: FC Augsburg droht Pokal-Aus
Halbzeit!
Und während sich in drei der vier Begegnungen alles im erwarteten Rahmen bewegt, bahnt sich in Schwaben eine dicke Überraschung an. Der FC Augsburg liegt nämlich im Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum zurück, droht damit aus dem DFB-Pokal zu fliegen.
21.31 Uhr: Tor in Bochum, FC Augsburg liegt zurück
Zweitligist VfL Bochum führt im Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:0.
Holtmann versucht es halbflink im Sechzehner mit einem satten Schuss, den Torhüter Labrovic aber zunächst halten kann. Beim Nachschuss ist der FCA-Keeper jedoch machtlos, kann den Einschlag nicht mehr verhindern.
21.25 Uhr: RB-Profi Baumgartner trifft doppelt
Das ging viel zu einfach!
Wieder ist es ein Standard, und auch diesmal bekommen die Cottbusser die Situation in ihrem eigenen Strafraum nicht in den Griff.
Baumgartner startet bei einem Raum-Freistoß aus dem Halbfeld einen Lauf in den Sechzehner, bekommt den Ball perfekt auf den Fuß serviert und befördert diesen im Anschluss dann an FCE-Keeper Funk vorbei ins Tor. 3:0-Führung der Sachsen!
21.17 Uhr: Zwei-Tore-Führung für RB Leipzig
Die Roten Bullen aus Sachsen stellen die Weichen auf Sieg!
Raums getretener Eckball von links landet auf dem Kopf von Baumgartner, der aus etwa fünf Metern das 2:0 erzielt.
Elfmeterschießen im Frankfurter Waldstadion!
Vorhang auf, es geht los!
1. Elfmeter: Fabio Silva schießt Dortmunds ersten Elfer - und verwandelt.
2. Elfmeter: Frankfurts Uzun bleibt eiskalt, trifft.
3. Elfmeter: BVB-Verteidiger Süle versucht's mit viel Präzision, zaubert die Kugel ins rechte Eck.
4. Elfmeter: Doan versagen die Nerven! Der Frankfurter katapultiert das Ding in den Frankfurter Nachthimmel.
5. Elfmeter: BVB-Profi Chukwuemeka erzielt das Tor, baut die Führung damit weiter aus.
6. Elfmeter: Batshuayi bleibt ebenfalls cool, verkürzt aus Sicht der SGE auf 2:3.
7. Elfmeter: Und auch Nmecha haut das Leder in die Maschen.
8. Elfmeter: BVB-Keeper Kobel hält den Ball von Chaibi, die Schwarz-Gelben zittern sich damit ins DFB-Pokal-Achtelfinale.
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund n.E. 2:4 (1:1,1:1,1:0)
Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7. Minute), 1:1 Julian Brandt (48.)
21.04 Uhr: Noch kein Sieger im BVB-Knaller
Fußball-Krimi? Ja!
Auch die Verlängerung hat keine Entscheidung gebracht. Es geht damit ins Elfmeterschießen.
21.01 Uhr: Favorit RB Leipzig führt!
Bakayoko bringt die Gäste aus Sachsen mit 1:0 in Führung.
Der Belgier wird von Orban bedient und zieht dann nach innen, ehe er trocken abschließt - und die Kugel im Eck einschlägt.
20.53 Uhr: Tor im Borussia-Park!
Gladbach führt mit 1:0 gegen den Karlsruher SC!
Engelhardt stibitzt dem KSC den Ball im Aufbauspiel, spielt diesen zu Tabakovic. Der Mittelstürmer dringt daraufhin in die Box ein und legt dann quer für Machino, der zum 1:0 einschiebt.
20.49 Uhr: FC St. Pauli mit Blitzstart gegen Hoffenheim
Tor in Hamburg! Schon in der ersten Spielminute geht der FC St. Pauli mit 1:0 in Führung.
Oppie tritt eine Ecke in den TSG-Sechzehner, wo Sands - und Wahl am zweiten Pfosten einköpft.
20.47 Uhr: Vier weitere Spiele im Angebot!
Es geht munter weiter!
Die nächsten vier DFB-Pokal-Partien laufen.
20.41 Uhr: Pokal-Abend nimmt Fahrt auf
Im Kracher-Match zwischen der Borussia aus Dortmund und Eintracht Frankfurt neigt sich die erste Hälfte der Verlängerung dem Ende entgegen.
Während die Spieler noch einmal alles aus sich rausholen, laufen zeitgleich vier weitere Begegnungen an, die ebenfalls für Hochspannung sorgen könnten.
20.34 Uhr: HSV und Hertha stehen im Achtelfinale, VfL Wolfsburg raus
Drei der ersten vier Pokal-Begegnungen sind vorbei, boten reichlich Spannung - und eine dicke Überraschung.
Denn für Oberhaus-Klub VfL Wolfsburg ist das Pokal-Abenteuer noch vor Erreichen des Achtelfinals bereits vorbei. Gegen Zweitligist Holstein Kiel setzte es eine 0:1-Heimniederlage. Damit müssen die Niedersachen früh ihre Segel streichen, sind raus.
Die Hertha hingegen feiert einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die SV Elversberg. Der HSV gewann unterdessen denkbar knapp mit 1:0 beim 1. FC Heidenheim.
Die bisherigen Ergebnisse im Überblick:
1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 (0:0)
Torschütze: 0:1 Robert Glatzel (83. Minute)
Hertha BSC - SV Elversberg 3:0 (1:0)
Torschützen: 1:0 Michael Cuisance (15.), 2:0 Sebastian Grönning (58.), 3:0 Jon Dagur Thorsteinsson (90.+5)
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1 (0:1)
Torschütze: 1:0 Alexander Bernhardsson (42. Minute)
20.25 Uhr: Verlängerung im Waldstadion
Die regulären 90 Minuten sind vorbei.
Mit einem 1:1 im Top-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund geht es in die Verlängerung.
20.20 Uhr: Elfmeter-Tor! Drei-Tore-Führung für Hertha BSC
Jetzt sind alle Zweifel endgültig ausgeräumt: Thorsteinsson trifft per Strafstoß in der Nachspielzeit zum 3:0 für die Hertha.
Zuvor hatte der Schiedsrichter nach einem Schubser von Pinckert auf Strafstoß entscheiden.
20.20 Uhr: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf Kurs Verlängerung!
Viel ist nicht mehr zu gehen - und nach einem Sieger im Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt sieht es momentan nicht aus.
Damit bahnt sich die erste Verlängerung des heutigen Pokal-Abends an. Vielleicht gibt es aber doch noch den berühmt-berüchtigten Lucky Punch?
20.15 Uhr: Hamburger SV führt gegen den 1. FC Heidenheim
Tor für den HSV!
Glatzel bleibt vom Punkt ganz cool, schießt platziert in die rechte Ecke - und trifft zur 1:0-Führung der Gäste aus dem hohen Norden.
20.13 Uhr: Elfmeter für den HSV!
Knaller-Entscheidung von Schiedsrichter Brand!
Vieira wird an der Strafraumgrenze von Niehues gestoppt und geht zu Boden, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigt.
20.09 Uhr: Wem gelingt der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale?
Die Schlussviertelstunde ist eingeläutet.
Nur die Hertha aus Berlin kann bislang einen Zwei-Tore-Vorsprung für sich verbuchen, führt im Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 2:0 - und steht damit so gut wie sicher im Achtelfinale. In allen anderen drei Spielen bleibt es dagegen denkbar knapp.
Spannend gestaltet sich vor allem das Duell zwischen dem 1. FC. Heidenheim und dem HSV, in dem bislang noch kein einziger Treffer fiel.
19.58 Uhr: VfL Wolfsburg trifft, Schiri nimmt Tor aber zurück
Nicht der Ausgleich für den VfL Wolfsburg!
Amoura drückt Arnolds Freistoß-Flanke von links per Hüfte aus wenigen Metern ins Tor der Störche, steht dabei allerdings im Abseits.
Der Treffer wird folgerichtig aberkannt, es bleibt damit bei der 1:0-Führung für Holstein Kiel.
19.49 Uhr: Hertha BSC erhöht auf 2:0!
Tor im Olympiastadion - und die Hertha schnuppert am Achtelfinale.
1:0-Torschütze Cuisance schlägt einen Eckball von rechts, Dardai verlängert am ersten Pfosten und Grönning köpft die Kugel ins Gehäuse von Elversberg-Keeper Kristof. So einfach kann's gehen.
19.39 Uhr: Ausgleich! BVB zurück im Spiel
Tor für Borussia Dortmund! Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte fällt der Ausgleich.
Nach einer flachen Ryerson-Hereingabe von der rechten Seite taucht Brandt am zweiten Pfosten auf und drückt das Ding zum 1:1 in die Maschen.
19.35 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte
Die Pause ist vorüber, weiter geht's!
Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.
19.23 Uhr: Halbzeitpause! BVB und Wolfsburg in Rückstand, Führung für Hertha
Die ersten 45 Minuten sind vorüber.
Zur Halbzeit führt Eintracht Frankfurt knapp mit 1:0 gegen Borussia Dortmund, Hertha BSC liegt derweil im Zweitliga-Duell mit der SV Elversberg mit 1:0 in Front.
Die erste Überraschung bahnt sich in Wolfsburg an. Die Störche aus Kiel haben nämlich beim eine Klasse höher spielenden VfL die Nase vorn, profitierten allerdings vom Seelt-Platzverweis in der 27. Minute.
Überhaupt keine Tore fielen unterdessen beim Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV, dort steht es noch 0:0.
19.19 Uhr: 1. FC Heidenheim in Unterzahl
Bitter! Die Heidenheimer müssen im Heimspiel gegen den HSV einen Platzverweis einstecken.
Weil Siersleben im Zweikampf um den Ball mit Königsdörffer zu spät kommt und ihn als letzter Mann zu Boden bringt, sieht er glatt Rot und muss runter.
19.15 Uhr: Elfmeter-Gegentor! VfL Wolfsburg liegt zurück
Tor für Holstein Kiel!
Den gegebenen Strafstoß verwandelt Bernhardsson zum 1:0 für die Gäste.
19.11 Uhr: Strafstoß für Holstein Kiel
Erst Rot, dann auch noch Elfmeter: Für die Wölfe kommt jetzt alles zusammen.
Kiels Heber wird im Sechzehner von Souza Fall gebracht, woraufhin Schiedsrichter Exner auf den Punkt zeigt.
19.08 Uhr: Platzverweis in Wolfsburg
Was hat er sich denn dabei nur gedacht? Seelt erweist dem VfL Wolfsburg einen Bärendienst!
Binnen weniger Minuten kommt derNiederländer zweimal zu spät, sieht Für das Halten gegen Kapralik seine zweite Gelbe Karte und muss damit vorzeitig vom Platz.
19.03 Uhr: Zwei von vier Live-Spielen noch torlos
Das kann nur besser werden. Nach etwa einer halben Stunde sind in zwei der vier Live-Begegnungen bisher nur zwei magere Tore gefallen.
Dabei hätte in Wolfsburg durchaus ein Treffer fallen können. In der 27. Spielminute kam VfL-Akteur Pejcinovic nach einem Amoura-Ball zum Abschluss. Dessen Volley-Direktabnahme schrammte jedoch am linken Pfosten vorbei.
18.48 Uhr: Cuisance trifft für Hertha BSC
Und auch die Hertha aus Berlin führt zu Hause mit 1:0 gegen Zweitliga-Konkurrent SV Elversberg!
Demme beweist Auge und schickt Cuisance von der Mittellinie aus mit einem Zucker-Zuspiel. Der Mittelfeld-Akteur Cuisance ist daraufhin durch, befördert das runde Leder dann im Anschluss in den Kasten der Gäste aus dem Saarland.
18.39 Uhr: Tor! Eintracht Frankfurt mit perfektem Start gegen Borussia Dortmund
Knauff bringt Eintracht Frankfurt früh in Führung.
Götze spielt einen Steckpass auf den in Richtung BVB-Box durchstartenden Rechtsaußen, der vor Keeper Kobel eiskalt bleibt - und den Ball gekonnt ins rechte Toreck schiebt.
18.36 Uhr: XXL-Pyroshow der Frankfurt-Fans
Pyro-Alarm im Frankfurter Waldstadion!
Beim Betreten des Platzes wurden die Spieler von einer Wahnsinns-Pyroshow in der Westkurve empfangen. SGE-Anhänger zündeteten Dutzende Bengalos sowie Rauchbomben, die dichten schwarzen Rauch erzeugten und den heimischen Block einhüllten.
Die dunklen Schwaden waberten dabei auch über das Spielfeld, beeinträchtigen die Sicht aufs Geläuf.
18.31 Uhr: Anpfiff! Pokal-Dienstag ist eröffnet
Vorhang auf, es geht los.
Die ersten vier Zweitrundenspiele sind im Gange, der heutige Pokalabend hat damit begonnen.
18.12 Uhr: Die ersten vier DFB-Pokal-Begegnungen im Überblick
In etwa 20 Minuten starten die ersten acht Mannschaften in die zweite DFB-Pokal-Runde.
Das Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) steht dabei im Mittelpunkt der Partien um das Weiterkommen ins Achtelfinale.
Eine weitere Bundesliga-Partie gibt es mit dem 1. FC Heidenheim gegen Oberhaus-Aufsteiger Hamburger SV. Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg spielt derweil zu Hause gegen Holstein Kiel, SV Elversberg gastiert derweil zum Zweitliga-Duell bei der Hertha aus Berlin.
18.30 Uhr:
1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga)
VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)
17.54 Uhr: Stolpert RB Leipzig heute in Cottbus?
Nach dem Pokal-Märchen gegen den eine Klasse höher spielenden Zweitliga-Klub Hannover 96 träumt Drittligist Energie Cottbus von einer Überraschung am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) im Duell mit Bayern-Jäger RB Leipzig.
Wenn auch auf dem Papier als "Underdog" in der vermeintlichen Außenseiterrolle spielend, wollen die Mannen von FCE-Chefcoach Claus-Dieter "Pele" Wollitz (60) heute dennoch ihre Chance nutzen - und die Roten Bullen aus Sachsen zu Fall bringen.
"Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf", versicherte der 60-jährige Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel im eigenen Stadion. Mut machen dürfte den Lausitzer vor allem die starke Heimbilanz. In der noch laufenden Saison ist das Team nämlich noch ungeschlagen, feierte vor heimischer Kulisse zuletzt vier Siege in Folge.
TAG24 berichtet übrigens im Liveticker vom Spiel - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.
17.27 Uhr: Wann steigen die Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale?
Es wird ernst: Heute und morgen entscheidet sich, welche Mannschaften den Sprung in die nächste K.-o.-Runde schaffen - und damit im Rennen um den DFB-Pokal bleiben.
Im Falle eines Weiterkommens folgt für die letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften dann erstmal eine kurze Cup-Pause, ehe der Wettbewerb in die nächste Runde geht.
Die Achtelfinal-Partien stehen am 2. und 3. Dezember diesen Jahres an, gefolgt von den Viertelfinal-Begegnungen am 3./4. sowie 10./11. Februar.
16.57 Uhr: BVB-Kracher im Free-TV! Wer überträgt heute den DFB-Pokal?
Acht DFB-Pokal-Spiele stehen im Laufe des heutigen Abends auf dem Programm. Sieben davon sind allerdings nicht frei empfangbar, werden von Pay-TV-Sender Sky übertragen.
Kein Grund jedoch, die Pläne für einen gemütlichen Fußballabend auf der Couch über den Haufen zu werfen. Denn das ZDF zeigt die Knaller-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) live aus dem Waldstadion. Alle, die kein kostenpflichtiges Streaming-Abo besitzen, haben somit nochmals Glück gehabt.
Ihr könnt das Spiel - wie auch die anderen sieben - aber auch im großen TAG24-Liveticker mitverfolgen, bleibt so stets auf dem Laufenden.
16.27 Uhr: Noch keine Sensationen im DFB-Pokal
Die ganz großen Überraschungen blieben bislang noch aus. Die Favoriten aus dem Oberhaus setzten sich nämlich in den Duellen zuvor am Ende durch.
Einzig Erstligist Werder Bremen erwischte es zum Auftakt in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Im Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger und Vorjahres-Finalist Arminia Bielefeld setzte es ein hauchdünnes 0:1 (0:0), wodurch sich die Hanseaten früh aus dem Wettbewerb verabschieden mussten.
Nicht viel besser ergangen wäre es fast dem amtierenden Pokalsieger: Der VfB Stuttgart machte es auswärts gegen Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig extrem spannend, setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 8:7 (4:4, 3:3, 1:1) durch.
15.59 Uhr: Um so viel geht es! Prämie für das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals
Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale - sondern auch finanziell.
Für das Erreichen der nächsten Runde winken den noch übrig gebliebenen 16 Teams jeweils 847.544 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das wäre vor allem für Drittliga-Klub Energie Cottbus ein Segen.
Dem Sieger winkt im Übrigen neben dem Pokal auch eine XXL-Finanzspritze in Höhe von 4.320.000 Euro, der Verlierer hingegen erhält 2.880.000 Euro als "Trostpreis".
15.34 Uhr: Die heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick
Acht Zweitrunden-Spiele finden am heutigen Dienstagabend statt. Hier noch einmal alle Begegnungen im Überblick.
18.30 Uhr:
1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga)
VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)
20.45 Uhr:
Borussia Mönchengladbach (1. Bundesliga) - Karlsruher SC (2. Bundesliga)
Energie Cottbus (3. Liga) - RB Leipzig (1. Bundesliga)
FC Augsburg (1. Bundesliga) - VfL Bochum (2. Bundesliga)
FC St. Pauli (1. Bundesliga) - TSG 1899 Hoffenheim (1. Bundesliga)
15.15 Uhr: BVB-Knaller gegen Frankfurt, Traditionsduell in Gladbach
32 Teams, 16 Spiele: Die zweite Runde im DFB-Pokal steht vor der Tür!
Mit großer Spannung erwartet wird dabei das Kracher-Spiel der Borussia aus Dortmund bei Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (18.30 Uhr). Mit dem Duell zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim, sowie der Heim-Partie des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV kommt es heute zudem zu zwei weiteren Bundesliga-Begegnungen.
Unterhaus-Klub Holstein Kiel empfängt derweil den VfL Wolfsburg, Zweitliga-Konkurrent VfL Bochum bekommt es mit dem kriselnden FC Augsburg zu tun - und der Karlsruher SC gastiert unterdessen im Traditions-Leckerbissen an der Hennes-Weisweiler-Allee bei Borussia Mönchengladbach.
Rein zweitklassig hingegen wird es mit der Partie zwischen Hertha BSC und der SV Elversberg. Der einzig noch im Wettbewerb verbliebene Drittliga-Klub Energie Cottbus hofft zu Hause gegen RB Leipzig auf die Cup-Sensation.
28. Oktober, 15.10 Uhr: Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zur zweiten DFB-Pokal-Runde.
Hier erfahrt Ihr heute und morgen alles Wichtige zu den Partien.
