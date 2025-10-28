DFB-Pokal live: Rückstand zur Pause! Erstliga-Klub droht Cup-Aus

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Auch die Verlängerung im Spiel zwischen BVB und Frankfurt hat keine Entscheidung gebracht. Elfmeterschießen!

Von Ivan Simovic

Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 1:0 (1:0) Torschütze: 1:0 Shuto Machino (3.) Energie Cottbus - RB Leipzig 0:3 (0:3) Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.) FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1) Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.) FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0) Torschütze: 1:0 Hauke Wahl (1.) TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.

21.50 Uhr: Wiederanpfiff

Weiter geht's! Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.

21.34 Uhr: FC Augsburg droht Pokal-Aus

Halbzeit! Und während sich in drei der vier Begegnungen alles im erwarteten Rahmen bewegt, bahnt sich in Schwaben eine dicke Überraschung an. Der FC Augsburg liegt nämlich im Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum zurück, droht damit aus dem DFB-Pokal zu fliegen.

21.31 Uhr: Tor in Bochum, FC Augsburg liegt zurück

Zweitligist VfL Bochum führt im Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:0. Holtmann versucht es halbflink im Sechzehner mit einem satten Schuss, den Torhüter Labrovic aber zunächst halten kann. Beim Nachschuss ist der FCA-Keeper jedoch machtlos, kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

21.25 Uhr: RB-Profi Baumgartner trifft doppelt

Das ging viel zu einfach! Wieder ist es ein Standard, und auch diesmal bekommen die Cottbusser die Situation in ihrem eigenen Strafraum nicht in den Griff. Baumgartner startet bei einem Raum-Freistoß aus dem Halbfeld einen Lauf in den Sechzehner, bekommt den Ball perfekt auf den Fuß serviert und befördert diesen im Anschluss dann an FCE-Keeper Funk vorbei ins Tor. 3:0-Führung der Sachsen!

21.17 Uhr: Zwei-Tore-Führung für RB Leipzig

Die Roten Bullen aus Sachsen stellen die Weichen auf Sieg! Raums getretener Eckball von links landet auf dem Kopf von Baumgartner, der aus etwa fünf Metern das 2:0 erzielt.

Elfmeterschießen im Frankfurter Waldstadion!

Vorhang auf, es geht los! 1. Elfmeter: Fabio Silva schießt Dortmunds ersten Elfer - und verwandelt. 2. Elfmeter: Frankfurts Uzun bleibt eiskalt, trifft. 3. Elfmeter: BVB-Verteidiger Süle versucht's mit viel Präzision, zaubert die Kugel ins rechte Eck. 4. Elfmeter: Doan versagen die Nerven! Der Frankfurter katapultiert das Ding in den Frankfurter Nachthimmel. 5. Elfmeter: BVB-Profi Chukwuemeka erzielt das Tor, baut die Führung damit weiter aus. 6. Elfmeter: Batshuayi bleibt ebenfalls cool, verkürzt aus Sicht der SGE auf 2:3. 7. Elfmeter: Und auch Nmecha haut das Leder in die Maschen. 8. Elfmeter: BVB-Keeper Kobel hält den Ball von Chaibi, die Schwarz-Gelben zittern sich damit ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund n.E. 2:4 (1:1,1:1,1:0) Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7. Minute), 1:1 Julian Brandt (48.)

BVB-Torhüter Gregor Kobel (27) hielt den entscheidenden Elfmeter gegen Eintracht Frankfurt. © IMAGO / HMB-Media

21.04 Uhr: Noch kein Sieger im BVB-Knaller

Fußball-Krimi? Ja! Auch die Verlängerung hat keine Entscheidung gebracht. Es geht damit ins Elfmeterschießen.

21.01 Uhr: Favorit RB Leipzig führt!

Bakayoko bringt die Gäste aus Sachsen mit 1:0 in Führung. Der Belgier wird von Orban bedient und zieht dann nach innen, ehe er trocken abschließt - und die Kugel im Eck einschlägt.

20.53 Uhr: Tor im Borussia-Park!

Gladbach führt mit 1:0 gegen den Karlsruher SC! Engelhardt stibitzt dem KSC den Ball im Aufbauspiel, spielt diesen zu Tabakovic. Der Mittelstürmer dringt daraufhin in die Box ein und legt dann quer für Machino, der zum 1:0 einschiebt.

20.49 Uhr: FC St. Pauli mit Blitzstart gegen Hoffenheim

Tor in Hamburg! Schon in der ersten Spielminute geht der FC St. Pauli mit 1:0 in Führung. Oppie tritt eine Ecke in den TSG-Sechzehner, wo Sands - und Wahl am zweiten Pfosten einköpft.