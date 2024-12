DFB-Pokal live: Šeško zaubert, Openda hämmert! RB Leipzig überrumpelt Frankfurt

Die Niedersachsen ziehen dank eines souveränen 3:0-Heimerfolgs gegen Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim in die nächste Runde ein.

Schluss in der Volkswagen Arena, der VfL Wolfsburg stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals!

Tooooor! Der nächste Treffer in der Volkswagen Arena - und wieder dürfen sich die heimischen Anhänger freuen. Nur vier Minuten nach dem 1:0 baut der gerade erst eingewechselte Wind die Führung auf zwei Tore aus.

Ein indirekter Freistoß bringt Hausherren in Führung, wenn auch mit freundlicher Unterstützung von Hoffenheims Schlussmann Baumann. Der getretene Ball aus rund 25 Metern flutscht dem DFB-Keeper durch die Finger und landet im eigenen Gehäuse.

In der Volkswagen Arena ist die 60. Minute angebrochen - und so langsam aber sicher schnuppern die Wolfsburger am 1:0-Treffer.